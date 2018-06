Doamnelor și domnilor, show-ul a ajuns la final! El este marele câștigător al primului sezon ”The Four - Cei patru”

”The Four - Cei patru” a ajuns la final. Lupta crâncenă s-a dat între Vlad Musta și Alexandra Crișan, iar publicul a avut ultimul cuvânt.

Așadar, după mai bine de zece ediții, timp în care numeroși artiști au urcat pe scena show-ului de la Antena 1 și după aproape patru ore de emoții intense, a fost anunțat marele câștigător al primului sezon ”The Four - Cei patru”, și anume Vlaaad Musta.

A avut încredere în forțele sale și a dat tot ce a fost mai bun, iar publicul l-a apreciat, fapt pentru care a fost desemnat marele câștigător al primului sezon ”The Four”.





