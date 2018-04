Francesca Ilie versus Ruxandra. Carla's Dreams a dat verdictul: ”Tu nu te pui în evidență!” Cine este concurenta care nu l-a impresionat!

O nouă bătălie în această seară, la ”The Four - Cei Patru”, s-a dat între Francesca Ilie și Ruxandra.

Dacă Ruxandra a ales să interpreteze piesa, Francesca a mers pe și a câștigat. Jurații au fost, fără doar și poate, cuceriți total.

”Rezonez mai mult cu piesa ta”, i-a spus Feli Ruxandrei, care a cântat piesa Alessia Cara - "Here"

”Tu nu te pui în evidență. E despre tine, eu vreau să te cunosc pe tine, nu să stai arogantă pe scaun, pentru că ți-a spus cineva că trebuie să ai încredere în tine.”, a spus Carla's Dreams .

În urma votului, însă, Ruxandra a părăsit scaunul ”The Four”, iar Francesca i-a luat locul, după ce a cântat piesa Zarei Larsson - "Only you"

