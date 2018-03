ISABELA vs ANASTASIA. 51,28 vs 48,72. ”Această fată știe să se vândă”

Duelul dintre Isabela și Anastasia e unul tare. Gheața a fost spartă de către Alex Dima, așa că se poate întâmpla orice. Cine rămâne sau ajunge pe scaun și cine pleacă acasă?

Se vede că Anastasia e mai profi, că e de mai multă vreme pe scenă. ”Fata asta chiar știe să se vândă”, spune Cheloo.



Animals, ”House of the Rising Sun” e o piesă chiar ”grea”.



Finalmente, scorul este extrem de strâns, 51,28 vs 48,72, iar formula finală rămâne: Alex Florea, Anastasia Sandu, Nicoleta Nucă și Dragoș Udilă, ultimii doi nefiind deloc provocați.

