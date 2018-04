IZABELA poate reveni la „The Four - Cei 4” dacă o votezi! I-a lăsat pe jurați fără cuvinte! REVEZI INTERPRETAREA ARTISTEI!

Provocată la duel de tânărul Vlad Musta, cu figură fresh, pălărie și chitară pe umăr, Izabela Simion a uimit jurații și publicul cu o interpretare fără cusur: melodia "Loving You", de la legendara Minnie Riperton.

Publicul a decis însă ca Vlad Musta să rămână în continuare pe locul Izabelei care a recunoscut la final că artistul chiar a fost mai bun și că își merită poate mai mult decât oricine scaunul de la ”The Four – Cei 4” . ”A fost mai bun, recunosc, am avut niște emoții foarte mari”, a mărturisit Izabela.

Izabela poate fi votată de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întoarsă direct în semifinală.

VĂ REAMINTIM: În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, așa cum e și cazul Anastasiei și a Izabelei, există o șansă de salvare: artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

