Noi lupte grele sâmbătă seara, la ”The Four – Cei 4”: Anastasia Sandu și Izabela Simion nu mai fac parte dintre Cei 4!

Cea de-a patra ediție ”The Four – Cei 4” s-a încheiat, sâmbătă seara, la Antena 1, cu doi noi ocupanți pe cele patru scaune. Anastasia Sandu și Izabela Simion au părăsit competiția, astfel că Dragoș Udilă a rămas singurul dintre Cei 4 care reușește să își păstreze scaunul încă de la începutul emisiunii.

Miruna Pânzaru a intrat fără teamă pe scenă, la doar 16 ani și a mărturisit că nu se teme de Cei 4, chiar dacă pe unii îi cunoaște și știe cât sunt de talentați. La fel de neînfricată, Miruna a ales să cânte ”Skyfall”, despre care Carla’s Dreams e de părere că ”este o piesă de cel puțin zece tone”, pe care însă ea a interpretat-o cu mare lejeritate. Un cerc roșu primit de la Cheloo a fost însă obstacolul de care Miruna s-a lovit. ”Atâta timp cât eu nu cred în tine, ar însemna să favorizez un concurent în momentul în care i-aș oferi un duel facil, ar însemna să îi favorizăm. Nu contestă nimeni că tu poți deveni un mare star în România, dar trebuie să mai lucrezi la atitudine, ai venit ca buretele la tablă”, i-a explicat juratul.

Viorel Grecu s-a aruncat în luptă la ”The Four – Cei 4” cu o piesă compusă de el, încercând să arate tuturor că nu vrea să renunțe la visul său. ”Am reușit să scot două piese, una a fost la Eurovision, iar recent am lansat <Anonima>. Sunt cunoscut în Chișinău, dar vreau să mă lansez și pe piața internațională”, a spus Viorel. Ceea ce au remarcat însă jurații după prestația sa a fost însă asemănarea majoră de stil dintre Viorel și Carla’s Dreams. ”Clar că orice fel de asociere de genul acesta este neplăcută pentru Viorel. Dacă ai spune că ai văzut ceva din Michael Jackson la el, ar fi un compliment, dar așa nu este pentru că suntem în același spațiu cultural”, le-a spus Carla’s Dreams colegilor săi. Din păcate, Viorel nu a reușit să îi convingă pe jurați, astfel că a primit trei voturi negative.

Cleopatra Vasile a fost cea care a spart gheața cu primul duel al serii. Cleopatra, care cântă la evenimente, alături de cumnata și frații săi, artista provenind dintr-o familie numeroasă de lăutari, a reușit să obțină toate cele patru voturi ale juraților, însă nu s-a oprit aici. Aceasta i-a uimit pe jurați când a ales să îl provoace la duel chiar pe Dragoș Udilă, după ce i s-a părut că acesta ar fi desconsiderat-o. ”Mare respect pentru alegere, nimeni nu s-a așteptat!”, a mărturisit Carla’s Dreams. A doua prestație a sa însă nu a mai cucerit juraților șii nici voturile publicului. ”Domnul Udilă a fost un domn pentru că a jucat în terenul advers. El a făcut altceva și a făcut-o bine, tu ai făcut ce faci de fiecare dată și ai dat-o de gard”, i-a spus Cheloo Cleopatrei.

Ruxandra Anania a fost cea care a provocat și prima schimbare pe scaune după ce a venit decisă să treacă de jurați și să o provoace pe Anastasia. După multe sacrificii pentru a-și întreține cariera în muzică, Ruxandra mărturisește însă că drumul nu îi este unul ușor în industrie. ”E foarte greu să ajungi artist pe piața din România, cum se leagă pentru unii și nu și pentru alții... E destul de greu să ieși din zona de cover-uri. Am văzut că în general se promovează tinerii, unii se gândesc că o să mai cânt câțiva ani, dar nu e așa! Vreau să cânt până la 80 de ani!”, a spus aceasta.

”Fantastic și artistic, e ceva foarte rar! Viața ta după concursul acesta o să se schimbe”, i-a spus Carla’s Dreams, în timp ce Antonia a îndrăgit foarte mult stângăcia naturală a Ruxandrei, iar aceasta a primit toate cele patru voturi ale juraților.

Provocată la duel, Anastasia a uimit din nou cu melodia ”La revedere”, scrisă de ea și interpretată într-o manieră extrem de personală, care le-a lăsat în lacrimi pe Feli și Antonia. ”Astăzi pierdem o persoană interesantă, oricare ar pleca”, a spus Cheloo, care i-a spus însă Anastasiei că în ciuda calităților sale vocale, alegerea pieselor dintr-o anumită zonă, ar putea să o coste. Nemulțumită, Antonia a încercat să îi ia apărarea Anastasiei: ”Eu sunt foarte sensibilă și m-ai făcut să plâng, Anastasia! Ce altceva ar fi trebuit să mai facă? A cântat, a adus rap, a dansat! Este favorita mea”.

Publicul a decis însă ca Ruxandra să rămână în continuare pe locul Anastasiei. ”Sper să fiu votată de telespectatori, aș vrea să mai vin, în caz că are cineva dubii că eu cânt numai melodii sensibile”, a spus la final Anastasia, care poate fi votată de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întoarsă direct în semifinală.

Vlad Musta a adus cu el la ”The Four – Cei 4” vocea sa și o chitară, iar ”armele” aceste i-au adus un loc între ”Cei 4”. Iar dacă prima piesă a uimit juriul și și-a câștigat rapid dreptul la un duel cu Izabela, Vlad a decis să renunțe la chitară pentru a doua reprezentație și a oferit un spectacol complet diferit celor prezenți, apreciat pe măsură! Vlad Musta a primit aproape 65% dintre voturile publicului! ”A fost mai bun, recunosc, am avut niște emoții foarte mari”, a mărturisit Izabela, care poate fi votată de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întoarsă direct în semifinală.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

