Lupta s-a încheiat pentru unul dintre Cei 4. Izabela Simion și-a câștigat locul la ”The Four – Cei 4”

Lu-Chan nu a avut timp să se facă prea comod pe scaunul obținut la ”The Four – Cei 4” cu doar o ediție înainte! Izabela Simion a câștigat lupta și după două melodii și-a câștigat locul printre Cei 4!

Adrian Barbu, singurul cântăreț și pictor din familia sa, cântă într-o trupă de cover-uri și a venit la ”The Four – Cei 4” cu gândul de a o provoca pe Alexandra Crișan pentru că... îi place de ea! Cu o înfățișare de superstar și o melodie pe măsură, Adrian i-a uimit pe jurați. ”Cred că ești un entertainer foarte bun, ai o energie foarte bună”, a remarcat Antonia, în timp ce Carla’s Dreams i-a lăudat prestația și l-a anunțat dinainte că va vota pentru el.

Cele patru voturi ale juraților l-au adus pe Adrian cu un pas mai aproape de visul său și a luat în calcul și o schimbare de tactică. În speranța că ar putea obține mai ușor un loc pe scaun, Adrian a decis să o provoace la duel pe Anastasia.

Spre dezavantajul lui Adrian, Anastasia a pregătit pentru cel de-al doilea duel al său o melodie care i-a pus în valoare noi calități. De partea cealaltă, acesta nu l-a convins pe Cheloo: ”Ești perfect pregătit pentru petrecerile de nuntă, când trebuie să distrezi mireasa”. Dar, mult mai important, Adrian nu a reușit să atragă simpatia și respecul publicului, așa că Anastasia și-a păstrat scaunul și l-a blocat pentru tot restul serii.

Jessie Baneș a fost următoarea artistă care a pășit cu încredere pe scena ”The Four – Cei 4”. ”Am venit pentru a le demonstra celor care mi-au închis ușile în față că s-au înșelat. E greu să răzbați pe piața din România, de bați mereu cu nume mari. Am lansat anul acesta prima mea piesă, am lucrat și eu pe ea și pe textul ei”, a spus Jessie.

”Nimic neobișnuit, ca tine sunt multe fete, toate lumea se bate cu perne în videoclip, o să fac și eu asta”, a remarcat cu amărăciune Cheloo, în timp ce Carla’s Dreams i-a spus că deși i-a plăcut de Jessie, nu crede că reprezentația sa a fost suficientă. Ca urmare, Jessie a primit două voturi negative din partea jumătății masculine a juriului ”The Four – Cei 4”.

Adrian Tănase provine dintr-o familie de muzicienii și cântă în trupa ”The Humans”, care va reprezenta România la Eurovision anul acesta, și face backing vocal pentru Ștefan Bănică jr. ”Sincer, mă văd câștigând concursul, dacă nu aș crede asta, nu aș mai fi aici”, a spus Adrian.

”Da, e minunat, am mai auzit mulți băieți făcând ce faci tu, chiar și mai bine. Eu cred că ești timid, nu cred că ar trebui să te trimitem mai departe”, a spus Cheloo, în timp ce Feli și Antonia au încercat să îi ia apărarea lui Adrian. O reacție a lui Udilă, care juraților li s-a părut cam îndrăzneață, a făcut însă ca Adrian să primească toate voturile necesare pentru a-l provoca pe acesta la duel.

La final, niciunul dintre ei nu a fost foarte încântat de ceea ce a auzit din partea juriului. ”Fără să vrem, ți-am făcut un serviciu, cred că a fost cea mai proastă zi a ta. Dar în comparație cu tine, Adrian, vai de capul meu! Unicul moment vesel din piesă s-a datorat fumului!”, le-a spus Carla’s Dreams. Cu toate acestea, publicul a apreciat și prestația lui Adrian, iar scorul a fost destul de strâns, însă Dragoș Udilă a rămas în competiție. ”Îmi place agresivitatea ta, dar ai grijă ce e o limită fină între ego-ul constructiv și cel care te face să pari arogant”, i-a spus la final Feli lui Dragoș Udilă.

Cel de-al treilea duel al serii a adus și prima schimbare pe scaunele ”The Four – Cei 4”! Crescută într-o familie de muzicieni, Izabela Simion cântă de la 14 ani, a făcut backing vocals pentru artiști cunoscuți precum Horia Brenciu sau Lidia Buble și a făcut parte din grupa lui Carla’s Dreams la X Factor. ”Îi spun Izabelei <roboțelul>, pentru că nu greșește niciodată”, le-a spus juratul colegilor săi, iar aceasta nu i-a înșelat așteptările.

”Vreau să obțin un scaun, acesta e scopul, nu?”, a mărturisit Izabela înainte să afle că a primit toate voturile juraților. Deși nu știa foarte multe detalii legate de Lu-Chan și nu știa cum cântă, aceasta l-a provocat la duel.

”Ar fi urât să pierdem o prezență precum Lu-Chan și ar fi inadmisibil să dai NU unei interpretări ca a Izabelei. Orice ați vota, este greșit! Mă bucur să vă pasez responsabilitatea”, a spus Carla’s Dreams la finalul duelului, adresându-se publicului. Izabela a fost însă cea care a reușit să obțină mai multe voturi din partea publicului, la o mică diferență față de Lu-Chan, astfel că a ocupat un loc între Cei 4. ”Cel mai mare regret al meu din toată emisiunea este plecarea ta, Lu-Chan”, i-a spus Carla’s Dreams.

Atashka Jackson a intrat în competiție cu gândul că va putea avea șansa de a-l provoca pe Lu-Chan la duel, astfel că și lui i s-a dat planul peste cap, singura disponibilă fiind Alexandra Crișan, cei doi fiind și prieteni vechi. ”Locuiesc în România de 7 ani, când am venit din Rusia pentru studii. Nu cânt în rusă, nu îmi place cum sună, prefer să compun în engleză. Lumea nu este pregătită pentru mine!”, a spus Atashka. Calitățile sale, nu doar încrederea i-au adus lui Atashka rapid cele patru voturi ale juraților, astfel că Jackson s-a văzut nevoit să o provoace la duel pe Alexandra.

”Dacă te-ai fi duelat cu Lu-Chan, eu l-aș fi votat pe el. Ai o tehnică bună, dar nu de 10, există băieți în România care te fac să plângi!”, i-a spus Cheloo. Iar dacă juratul nu a trebuit să voteze, publicul a făcut alegerea foarte ușor, iar Alexandra a câștigat, marcând astfel și o premieră: prima seară în care toți Cei 4 au fost provocați la duel. Din păcate, Lu-Chan a piedut locul, însă acesta mai are o șansă de salvare: acesta poate fi votat de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întors direct în semifinală.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

