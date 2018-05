Macanache, prezentatorul ”The Four – Cei 4”, declarație emoționantă de ziua iubitei sale: : ”E sufletul meu pereche!”

Macanache, prezentatorul ”The Four – Cei 4”, spune că și-a găsit perechea și își dorește să își întemeieze o familie alături de Diana, iubita sa, care își aniversează mâine ziua de naștere.

Yo, yo, yo, ea e muza lui Macanache! Pentru Diana, iubita lui, prezentatorul de la ”The Four” a scris chiar și o piesă

Raperul Macanache povestește că s-a întâlnit prima dată cu iubita sa, Diana, la barul la care lucrau împreună, iar ei i-a atras atenția faptul că el citea o carte de poezii a lui Michelangelo. ”Eu nu aveam pretenții la nicio fată, oricât eram de carismatic și șarmant și câte vorbe aș fi avut la mine, nu aveam dinți în gură. A însemnat mult pentru mine faptul că ea m-a acceptat cu acest dezavantaj foarte mare. Cred că este cea mai potrivită dintre toate de pe planetă, e sufletul meu pereche! Ne-am completat: ea avea un zâmbet perfect, eu un zâmbet defect”, spune Macanache despre Diana, care mâine împlinește 27 de ani.

Cei doi își doresc să își întemeieze o familie împreună, iar Macanache se gândește deja la copii. ”Amândoi ne dorim, iar părinții noștri vor nepoți. Nu contează, băieți, fete, sănătoși să fie. Eu cred că femeile când își aleg un bărbat o fac pentru ceea ce poate deveni el. Probabil a văzut în mine o sclipire și a decis să mă ajute, iar acum avem aproape patru ani de când suntem împreună. Diana e și managerul și iubita și impresarul și confidentul meu, sper ca fiecare să își găsească Diana lui”.

Macanache poate fi văzut și sâmbătă aceasta, de la ora 22.00, la ”The Four – Cei 4”, când bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă, iar noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

