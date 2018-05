Macanache, prezentatorul ”The Four – Cei 4”, împlinește astăzi 30 de ani: "Pe șantier munceam mult și am învățat din asta"

Lansat în muzică în 2015, Macanache, care astăzi împlinește 30 de ani, a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale în stilul liber. Artistul, care în copilărie a făcut gimnastică de performanță, are o mulțime de amintiri plăcute din acea perioadă.

Prezentatorul ”The Four – Cei 4” povestește că s-a întâlnit prima dată cu iubita sa, Diana, la barul la care lucrau împreună, iar în aceeași perioadă a luat avânt și cariera sa în muzică.

”E de nedescris, primul concert nu am să îl uit niciodată! N-o să mai fie unul la fel, primul concert e mereu cel mai tare, poate să fie el într-un tomberon, cu cinci oameni, tot e cel mai tare! Am decis apoi să renunț la muncă și să mă concentrez pe muzică, îmi permiteam să merg la studio să înregistrez. M-am gândit că dacă reușesc să am un concert pe lună, scot cam aceiași bani ca dintr-un salariu. Pe șantier munceam mult și am învățat din asta - de ce nu aș munci la fel de mult și pentru cariera mea de acum, pentru cariera mea artistică, în studio sau la o piesă, cu aceeași forță pe care o depuneam acolo. Din fiecare loc de muncă am luat ce era mai bun cu mine pentru a mă construi ca artist”, povestește Macanache, care pe 22 septembrie se pregătește pentru lansarea noului său album, ”Moft”.