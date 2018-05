”Veteranul” Dragoș Udilă și Francesca Ilie și-au pierdut scaunele la ”The Four – Cei 4”

Două schimbări majore, seara trecută, în cea de-a opta ediție ”The Four – Cei 4”! Dragoș Udilă, singurul dintre Cei 4 care și-a apărat cu succes scaunul până acum, și Francesca Ilie au părăsit competiția, însă pot fi votați pentru a fi readuși direct în finală.

Amalia Uruc, un mic diavol Tazmanian, după cum se descrie ea însăși, a deschis seara cu un spectacol înflăcărat și cu o lovitură grea. Amalia, care este profesor de muzică și dublează voci în desene animate, a adus cu ea o voce incredibil de puternică și o ambiție de fier. ”Nu vreau să vă pierd vremea”, le-a spus Amalia juraților înainte de a începe să cânte o variantă cabaret a melodiei ”Oops!... I did it again” a lui Britney Spears. ”Te-am văzut, te-am plăcut, te-am crezut, în sufletul meu a început o sărbătoare!”, i-a spus Carla’s Dreams. Chiar Dragoș Udilă, cel care a aplaudat în picioare reprezentația Amaliei, a fost cel pe care artista l-a provocat la duel după ce a primit fără prea mari emoții cele patru voturi ale juraților.

”M-am așteptat la ceva interesant, dar nu la așa ceva... Ești primul om de pe scena asta care, cu atâta nepăsare, s-a aruncat în piesă, în public... Pe Dragoș l-am văzut în diverse ipostaze și cred că este unicul de pe scaun care poate să îți țină piept!”, a mărturisit Carla’s Dreams la finalul duelului. Cu un număr de voturi extrem de apropiat, Amalia a fost cea aleasă de public să rămână în continuare la ”The Four – Cei 4”, pe locul ocupat încă din prima ediție de Dragoș Udilă!

”Chiar dacă revii sau nu după vot, cine a stat pe scaunul acela opt ediții știe ce face! Intră în studio, înregistrează-ți album!”, i-a spus Cheloo ”veteranului”.

Georgia Dascălu, prietena din copilărie a Francescăi Ilie, este studentă la Drept, însă spune că o carieră în domeniu este doar o rezervă, pentru că planurile sale sunt toate legate de muzică. ”Aș vrea să o provoc la duel pe Francesca, pentru că o cunosc”, a spus Georgia, care și compune muzică și a reușit să îi surprindă pe jurații ”The Four – Cei 4”. ”Momentul tău a fost un fel de pansament și mi-aș fi dorit ca melodia să dureze mai mult pentru că am intrat într-un fel de transă”, i-a spus Feli, în timp ce Cheloo a considerat că Georgia a cântă destul de bine cât să merite ocazia de a se duela. Carla’s Dreams a fost însă juratul care nu a permis ca un duel între Georgia și Francesca să aibă loc: ”Cânți foarte bine, dar nu ești la nivel profesionist. Fata aceasta nu o să câștige și nu vreau să îi pierd timpul, acesta nu este un concurs de participare”.

Maria Cojocaru, din Sibiu, spune că și-a dorit să fie la ”The Four – Cei 4” pentru a se putea exprima exact așa cum este. ”Sunt bătăioasă, lupt pentru ce cred și voi lupta pentru fiecare moment pe care o să îl respir pe scaun”, a mărturisit Maria, care a reușit să își îndeplinească scopul și a luat loc pe scaunul Francescăi Ilie. ”Pentru tine aș fi dispus să renunț la cel puțin doi concurenți!”, a spus Cheloo după prima reprezentație a Mariei.

Feli, Antonia și Cheloo, dar și membrii publicului au decis unanim ca Maria să fie cea care să rămână în competiție, spre dezamăgirea celui de-al patrulea jurat. ”Hai să nu uităm ce căutăm! Francesca este mai scumpă, nu în sensul drăgălaș. Nu știu cum să mă exprim… are un miros fin”, a încercat să explice Carla’s Dreams. ”Îți miroase a bani dacă ar fi să o produci, prietene, și ai dreptate!”, a pus Cheloo punctul pe ”i”.

Miruna Ionescu – Miru - reușește să ducă două cariere în paralel – lucrează ca psihoterapeut, dar are și turnee și speră ca în curând să își lanseze și un album. Chiar dacă în mod normal Miru cântă rap, pentru prezentarea sa la ”The Four – Cei 4”, aceasta a ales ”două piese pe care nu le-aș cânta niciodată”. Pentru a-i satisface însă curiozitatea lui Cheloo, Miru a făcut și o demonstrație de rap, cu ajutorul Antoniei, care a arătat cu această ocazie că știe să facă și beatbox. Din păcate, alegerea lui Miru i-a nemulțumit pe cei patru jurați. ”Ai cântat de tot râsul, ai irosit un glonte ca să arăți ce pistol ai”, i-a spus Carla’s Dreams, înainte ca Miruna Ionescu să primească patru cercuri roșii.

Eduard Harșovescu spune despre el că nu se poate încă numi un artist și că drumul pe care îl are de parcurs este încă lung și anevoios și implică nu doar dăruire și talent și și investiții financiare de care nu dispune. Eduard a reușit să atragă atenția juraților cu timbrul său deosebit și cu sensibilitatea de care a dat dovadă, însă nu a reușit să îi convingă că este suficient de puternic pentru a ocupa un loc pe scaun la ”The Four – Cei 4”. Astfel, el a părăsit scena după ce a primit patru cercurii roșii și i-a promis lui Carla’s Dreams că în următorii doi ani va face tot ce poate pentru a reuși în muzică, însă dacă nu va obține ceea ce își dorește, se va opri.

De patru cercuri roșii a avut parte și Loredana Anghelache, din Pitești, cântăreața de muzică de petrecere cunoscută mai bine drept ”Prințesa de aur”. ”Am vrut să mă cunoască jurații, fiecare își dorește un scaun”, a spus Loredana, care a ales o piesă dintr-un alt repertoriu decât cel care a făcut-o cunoscută. ”Mie mi se pare că ai o voce foarte puternică și ai cântat foarte fals!”, i-a spus Cheloo, în timp ce Antonia și Feli au mărturisit că reprezentația a fost atât de greșită încât nu au înțeles nimic din piesă.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 22.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar cei care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în finală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

