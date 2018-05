Michael Jackson ar fi fost mândru de Maria! Cheloo: „Aș renunța la doi concurenți pentru tine”

Maria Cojocaru a decis că are tot talentul de care are nevoie pentru câștiga un loc la „The Four-Cei 4”!

Deși nu are studii de muzică, tânăra trăiește și respiră pentru muzică: „Pe scenă este cel mai minunat loc în care pot să fiu”!

Pentru a demonstra că are talent din plin, concurenta a ales să interpreteze o piesă celebră ce aparține lui Michael Jackson: „Dirty Diana”! Nu e o melodie deloc ușoară, dar tocmai asta i-a pus de minune în valoare vocea!

Și asta s-a văzut chiar și în voturile juraților, căci Maria a primit dreptul de a se duela!

