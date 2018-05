Miruna a cântat o variantă complet diferită a piesei „Shape of You”! Carla`s Dreams s-a enervat cumplit!

Miruna Ionescu este din Pitești și se descrie ca fiind o persoană visătoare și...colorată! Se pregătește să devină psihoterapeut, dar tot muzica parcă e marea ei iubire!

„Întotdeauna am visat că o să am parte de povestea lui Edith Piaf, în care o să cânt pe stradă și cineva mă va descoperi. Deocamdată nu sunt mulțumită de ceea ce am făcut pe partea muzicală”, povestește ea.

Să fie oare aceasta șansa ei ca să se remarce? Ca să-ți demonstreze talentul, concurenta a interpretat celebra piesă „Shape of You” a lui Ed Sheeran.

Va reuși oare să-i convingă pe jurații de la „The Four-Cei 4”? Se pare că nu!

