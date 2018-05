Oaaaau... De unde vii tu, minune blondă? Larisa Ciortan ne-a dus până-n paradisul... gangsterilor!

E seară grea pentru toată lumea. Asta pentru că nivelul concursului este unul ridicat. Challengerii vin cu gânduri mari și voci perfect lucrate.

Laura Ciortan face parte din galeria adversarilor care dau emoții oricărui ales dintre „Cei 4”. E drept are doar două opțiuni în cazul în care ajunge la duel și pentru asta trebuie să-și ducă momentul cu bine până la capăt.

Piesa aleasă nu e foarte des cântată de tinere frumoase și talentate, așa cum este Laura, dar asta n-o împiedică să se dezlănțuie pe scena „The Four” și să lase o impresie foaaaarteee bună.

