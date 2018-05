Să-nceapă lupta, să-nceapă duelul! Francesca și Robert Patai, doi pentru un loc printre „Cei 4” muschetari!

Primul duel al serii se dă între doi concurenți redutabili. Timbrul original al Francescăi Ilie se confruntă cu primul challanger care a trecut de jurizarea exigentă a celor patru „judecători”.

Întâi intră-n scenă frumoasa Francesca. Relaxată, bine capacitată și fără să trădeze vreo emoție. O prezență mereu apreciată de public, juriu și restul concurenților, care visează la câștigarea marelui premiu. Alegerea sa pare să fie exact ce trebuie pentru această seară.

Doamnelor și domnilor Tears- „How deep is your love” în super-interpretarea Francescăi Ilie

Tensiunea crește pentru că Robert Patai se întoarce pe scenă pentru a cuceri publicul de această dată. Tânărul challanger știe ce are de făcut. Piesa lui R. Kelly este interpretată cum nu se poate mai bine. Jurații sunt încântați de lupta muzicală dintre cei doi, dar întrebarea rămâne în picioare: „Cine va ocupa scaunul?

