Sergiu Ferat e cameleonic: „Fac ce se cere ca producător, dar ca artist, cânt ce vreau! Fac ce-mi spune inima!”

Sergiu Ferat e cameleonic, provine dintr-o familie de muzicieni și a colaborat cu foarte multe nume cunoscute din muzica românească. Cântă într-un stil propriu, cu chitara în brațe, dar ca producător, a mizat și pe comercial. „Fac ce se cere ca producător, ca artist, cânt ce vreau! Fac ce-mi spune inima!”, a lămurit el juriul.

