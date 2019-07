Festivalul Rock the City îi aduce în acest an pe cei de la The Cure și pe celebrii Editors

Festivalul Rock the city aduce în premieră o trupă care nu a mai fost şi era foarte aşteptată în România, britanicii de la The Cure. Un concert de come-back care prefigurează apariţia unui nou album de studio.

După 41 de ani de la lansarea lor, The Cure ajunge şi în România. Ei sunt cei care la începutul anilor 90 înnebuneau fanii cu melodia "Friday I'm in love".

Recent, trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, ceea ce înseamnă validarea notorietăţii ei. Şi tot atunci, a anunţat că vor intra pe piaţă cu un nou album. Este posibil să fie ultimul, după cum declara solistul. Şi a fost înregistrat în acelaşi studio unde legendara trupă Queen a înregistrat Bohemian Rapsody.

Este un soi de post punk și au fost într-un fel promotorii ghotic rock-ului. Ei nu doresc să fie încadrați în acest gen de muzică pentru că sunt foarte personali prin muzica pe care o abordează.

Editors, o altă trupă britanică, cu notorietate deja, se alătura concertului The Cure. Vor pregăti un playlist special pentru acest concert. Rămâne să vedem și să ascultăm. Ei abordeaza un soi de indie alternative rock sunt şi ei foarte personali, de aceea se combină foarte bine cu cei de la The Cure.

Au cerut în camera de hotel playstation, iar cei de la The Cure au solicitat șase cărți postale cu timbru pentru a fi expediate în Marea Britanie. Iar în rest, miere, fulgi de porumb platou cu carne rece, brânzeturi şi murături.

În afară de Editors și the Cure, luni, în Piaţa Constituţiei din Capitală, vor mai urca pe scena si irlandezii de la God is an Astronaut, românii de la Coma și Days of confusion. Concertul începe la ora 15.