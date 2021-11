Top 10 cele mai romantice filme de Crăciun. Ce poți vedea de sărbători în 2021

Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare a anului. Magia sărbătorilor vine odată cu ciocolata caldă, timpul petrecut alături de familie, brazi împodobiți, luminițe și decorațiuni, dar și cu o serie de filme specifice perioadei în care ne află.

Deși mulți așteaptă cu nerăbdare să vizioneze o comedie de Crăciun alături de prieteni sau familie, există și persoane care vor să petreacă mai mult timp cu persoana iubită. Astfel că am realizat o listă cu cele mai romantice filme de Crăciun în 2021, care vă vor face seara mai specială.

Top 10 cele mai romantice filme de Crăciun în 2021

O seară perfectă în familie începe cu un film romantic și o atmosferă relaxantă. Pentru că se apropie perioada zilelor libere de sărbători, își recomandăm o listă cu cele mai romantice producții pe care le poți viziona alături de persoana iubită.

1. Holidate - Iubiți de sărbători

Holidate este un film cu tematică de Crăciun, care te va face să simți cu adevărat magia sărbătorilor. Producția a fost lansată pe 28 octombrie 2020 și poate fi vizionată pe mai multe platforme, precum și Netflix.

Rolurile principale sunt jucate de Emma Roberts (Sloane) și Luke Bracey (Jackson), doi tineri care urăsc sărbătorile de iarnă. Deși sunt singuri, cei doi sunt „obligați” de circumstanțe să își aducă la masa de Crăciun partenerul pentru a-și mulțumi familia. Aventura începe când se întâlnesc și decid să facă un aranjament: să fi perechea celuilalt la toate ocaziile festive din an.

Povestea celor doi oferă publicului o mulțime de momente amuzante, dar și romantice. După ce au petrecut o perioadă împreună și au trecut printr-o mulțime de provocări, Sloane și Jackson află că au mai mult în comun decât au crezut până acum.

2. Christmas at the Plaza - Crăciunul la Plaza

Christmas at the Plaza a fost lansat pe 28 noiembrie 2019 și este regizat de Ron Oliver. Totodată, printre actorii pe care îi puteți vedea în producție se numără Elizabeth Henstridge, Ryan Paevey, Bruce Davison și Julia Duffy.

Filmul va aduce cu sigurnață romantismul în casa ta și îl va ridica la un nivel superior. Acesta prezintă povestea a doi străini care se întâlnesc în preajma sărbătorilor de iarnă.

Actori din rolurile principale pun baza unei superbe povești de dragoste, care îți va încălzi inima.

3. A Christmas Prince - Un prinț de Crăciun

A Christmas Prince este un filme romantic, însă nu lipsesc și momentele amuzante. Producția poate fi vizionată pe Netflix, iar în centrul atenției se află actorii Rose McIver și Ben Lamb, o jurnalistă și un prinț.

Filmul este despre o jurnalistă care este trimisă în străinătate pentru o știre despre un prinț pe cale să devină rege.

Jurnalista începe să se apropie de prinț pentru a obține cât mai multe informații ce o vor ajuta în realizarea știrii sale. Cei doi reușesc să petreacă mult timp împreună, iar tânăra își dă seama că prințul este mai mult decât lasă să se vadă. Pe parcurs, aceștia își dezvoltă sentimente unul pentru celălalt.

4. The Best Man Holiday - Între prieteni

The Best Man Holiday este un film apărut în 2013 și regizat de Malcolm D. Lee. Monica Calhoun, Morris Chestnut, Taye Diggs, Terrence Howard, Regina Hall sunt câțiva dintre actorii pe care îi puteți vedea în producție.

Povestea se concentrează asupra unei întâlniri de sărbători cu colegii din facultate, după aproape 15 ani de la terminarea studiilor. Actiunea începe când se aprind vechile rivalități și povești de iubire.

5. Happiest Season

Happiest Season este un film american de comedie, dramă, romantic, lansat pe 25 noiembrie 2020 și regizat de Clea DuVall, dintr-un scenariu scris de DuVall și Mary Holland. În producție joacă actori precum Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber și Alison Brie.

Este un film romantic de Crăciun care ne amintește cât de important este să fim sinceri cu noi înșine. Producția se concentrează asupra poveștii lui Abby (Kristen Stewart), care se hotărăşte să îşi ceară în căsătorie iubita, pe Harper (Mackenzie Davis), cu ocazia vizitei la părinţii acesteia de sărbători, însă lucrurile vor începe să se complice.

6. The Knight Before Christmas

The Knight Before Christmas pune accent pe povestea unui cavaler medieval, care este transportat prin magie în prezent, unde se îndrăgostește de o profesoară ce nu mai crede în dragoste.

Filmul a fost lansat pe 21 noiembrie 2019 și este regizat de Monika Mitchell. În producție îi puteți vrea pe actorii Josh Whitehouse, Vanessa Hudgens, Emmanuelle Chriqui, Katerina Graham și Robert Downey, Jr.

7. Let It Snow - Fulgi de iubire

Let It Snow este un film de dragoste, comedie și dramă, regizat de Luke Snellin și lansat pe data de 8 noiembrie 2019. Producția scoate în evidență viața unui grup de elevi de liceu, care este afectată de o furtună de zăpadă.

Isabela Moner, Kiernan Shipka, Mitchell Hope și Odeya Rush vă vor captiva atenția cu personajele lor fantastice.

8. Sleepless in Seattle - Nopți albe în Seattle

Sleepless in Seattle este un film american, o comedie romantică din 1993 în regia lui Nora Ephron. În rolurile principale joacă Tom Hanks și Meg Ryan, iar producția este una de-a dreptul savuroasă.

Acțiunea începe când arhitectul Sam Baldwi se mută din Chicago în Seattle pentru a uita de moartea soției sale. Pentru al scăpa de starea în care se află, băiețelul său înceracă să apeleze la diferite soluții caraghioase pentru a-și scoate tatăl din impas. Lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată, când micuțul încearcă să îndepărțeze din viața tatălui său toate femeile pe care el le consideră nepotrivite.

9. A December Bride

A December Bride a fost lansat pe data de 20 noiembrie 2016 în regia lui David Winning. Producția îi are ca actori principali pe Jessica Lowndes, Daniel Lissing, Karen Kruper și Casey Manderson.

Filmul prezintă povestea Laylei care trebuie să participe la nunta vărului său și își dorește neapărat să își găsească un partener. Tânăra roagă un bărbat să o însoțească la un eveniment, însă lucrurile vor lua o întorsătură neașteătată la nuntă, când e anunță că Seth și Layla sunt logodiți.

10. The Spirit of Christmas

The Spirit of Christmas este un film de dragoste, mister și dramă, ce îi are în centrul atenției pe Bates Wilder, Thomas Beaudoin și Bates Wilder. Producția a fost lansată pe data de 28 noiembrie 2016, regizat de David Jackson.

Mister, fantome, Crăciun și dragoste – ce ți-ai putea dori mai mult de la un film romantic de Crăciun? O femeie încearcă să vândă un han istoric în preajma Crăciunului, dar există o mică problemă: este bântuit de fostul său proprietar. Pe parcurs, ea descoperă o mulțime de informații surprinzătoare despre han, relatează rd.com.

