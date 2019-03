Poliția Română lovește din nou cu o postare virală: „La Neversea o să ne asigurăm că nu confundați linia orizontului cu alte... linii”

Angajații Poliției Române, care se ocupă de pagina de Facebook își pot trece în cont încă o postare de colecție, care a devenit virală în doar câteva ore. Plecând de la rugămintea unui internaut, polițiștii i-au asigurat pe toți fanii festivalurilor organizate în România, că vor fi la datorie.

Pe rând, angajații MAI și-au anunțat prezența la fiecare eveniment anunțat pentru această vară în cel mai amuzant mod cu putință, un fel absolut original de a-i pune-n gardă pe toți cei care au de gând să încalce legea în timpul spectacolelor.

Întrebare primită pe Facebook MAI:

- ”Mi-am luat bilet la Neversea. Voi puteți să stați acasă că nu prea vreau să vă văd pe acolo, știți ce zic. Vă trimit eu fotografii. Ca idee, nu mai bine mergeți la Dorian Popa? Nu vreau foto, că nu mă interesează. Mulțumesc!”.

Răspuns:

- Așteptăm cu drag pozele. Fotografii lăsați-ne pe noi să facem, față și profil, dacă este cazul. Știți ce zicem!

Noi chiar nu vrem să ne vedeți, important e să vedem noi și să știm că sunteți în siguranță. Ca să nu existe alte dubii, iată calendarul nostru:

1. Sunwaves – cu toate forțele, inclusiv colegii lui Șuier.

2. Afterhills – deși e sold out, ne-am asigurat accesul în toate zonele.

3. Neversea – vom fi mulți și ne vom asigura ca la răsăritul soarelui să nu confundați linia orizontului cu alte “linii”.

🤷‍♂️.Dorian Popa - ne pregătim pentru Bon Jovi…

4. Bon Jovi - am zis că ne-am pregătit, deci veți fi în siguranță.

5. Electric Castle - ne-am luat cizme pentru ploaie, dar și măsuri “anti-răceală”.

6. Untold - Șuier și-a făcut deja check-in și de data asta va aduce întăriri.

7. Summer Well – Buftea, un festival interesant… mai ales că, anul trecut, am făcut niște fotografii, față și profil, interesante.

8. André Rieu – suntem onorați că revine în România.

9. 5GANG – doar când vor cânta cu Andra Gogan.

10. Metallica – la momentul acela…”Nothing Else Matters”, just your safety.

Lista este deschisă!

Ne așteaptă o vară frumoasă!