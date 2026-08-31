(P) Ai câștigat la jackpot. Cât îți rămâne după taxe în 2026?

Un câștig, de exemplu, de 100.000 de lei la un joc de tip jackpot nu înseamnă automat că 100.000 de lei vor ajunge și în buzunarul câștigătorului.

Descoperă cu câți bani rămân jucătorii norocoși la final, de fapt | https://mrfinance.ro/impozitarea-jocurilor-de-noroc/

În România, veniturile din jocuri de noroc sunt impozitate la sursă, iar regulile fiscale aplicabile din 1 august 2025 fac o distincție importantă între diferitele categorii de jocuri. Pentru un jackpot provenit dintr-un joc de cazino sau slot-machine, calculul fiscal are însă o particularitate care poate schimba semnificativ suma netă.

Ce se întâmplă dacă un jucător câștigă un jackpot de 100.000 de lei? Prima operațiune utilă nu este împărțirea premiului în vacanțe, mașini sau alte cheltuieli, ci înțelegerea modului în care funcționează impozitarea jocurilor de noroc.

În 2026 se aplică baremul introdus prin Legea nr. 141/2025, care a modificat articolul 110 din Codul fiscal. Noile cote sunt în vigoare pentru veniturile din jocuri de noroc începând cu 1 august 2025.

Cât este impozitul pentru un jackpot de 100.000 de lei?

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Pentru a răspunde corect trebuie făcută o precizare importantă: în exemplul de mai jos presupunem că suma de 100.000 de lei reprezintă un venit brut încadrat fiscal în categoria jocurilor caracteristice cazinourilor sau slot-machine, așa cum sunt jocurile de tip jackpot disponibile în zona de cazino.

Codul fiscal stabilește următorul barem general pentru veniturile din jocuri de noroc:

Venit brut Impozit Până la 10.000 lei inclusiv 4% Peste 10.000 – 66.750 lei inclusiv 400 lei + 20% din ce depășește 10.000 lei Peste 66.750 lei 11.750 lei + 40% din ce depășește 66.750 lei

Dar pentru jocurile caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri există o regulă fiscală specială.

Veniturile de până la 66.750 de lei inclusiv sunt neimpozabile pentru fiecare venit brut primit. Dacă suma depășește acest plafon, se aplică baremul de mai sus, iar din impozitul rezultat se scad 11.750 de lei. Regula este prevăzută expres de art. 110 alin. (2²) din Codul fiscal și este explicată și de ANAF.

Pentru un venit brut de 100.000 de lei, calculul arată astfel:

1. Suma care depășește plafonul de 66.750 lei:

100.000 – 66.750 = 33.250 lei

2. Aplicarea cotei de 40%:

33.250 × 40% = 13.300 lei

Baremul general ar conduce, formal, la:

11.750 + 13.300 = 25.050 lei

Pentru categoria cazino/slot-machine se aplică însă reducerea specială prevăzută de lege:

25.050 – 11.750 = 13.300 lei impozit

Prin urmare:

100.000 lei câștig brut – 13.300 lei impozit = 86.700 lei net.

Cu alte cuvinte, în ipoteza fiscală prezentată, dintr-un jackpot brut de 100.000 de lei, suma rămasă după impozitul pe venit este de 86.700 de lei.

De ce nu se aplică pur și simplu cota de 40% la 100.000 de lei?

Pentru că sistemul este unul progresiv, iar procentul de 40% nu se aplică întregului câștig.

Aceasta este una dintre cele mai frecvente confuzii atunci când sunt discutate taxele pe jocurile de noroc. Pentru tranșa superioară, procentul se aplică numai sumei care depășește pragul prevăzut în barem.

În plus, în cazul particular al jocurilor caracteristice cazinourilor, pokerului, slot-machine și lozurilor, legislația păstrează plafonul neimpozabil de 66.750 de lei și prevede mecanismul suplimentar de deducere descris mai sus. ANAF precizează că verificarea încadrării în acest plafon se face la fiecare plată.

De aceea, afirmația simplificată „jackpoturile de peste 66.750 de lei sunt taxate cu 40%” este inexactă.

Ce se întâmplă dacă jackpotul este câștigat online?

Aici apare încă o regulă relevantă. Pentru jocurile de noroc la distanță sau online, ANAF precizează că impozitul se determină și se reține la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau într-un cont similar. Obligația de calcul, reținere și plată a impozitului revine organizatorului sau plătitorului venitului. Impozitul reținut este final.

Asta înseamnă că, pentru un utilizator al unei platforme online, momentul retragerii este esențial din punct de vedere fiscal.

Este totodată motivul pentru care trebuie făcută distincția între formularea populară „am câștigat 100.000 de lei” și noțiunea fiscală de venit brut primit/plată sau transfer, la care se raportează efectiv calculul impozitului.

Situațiile individuale pot diferi în funcție de tipul jocului, încadrarea fiscală și modul în care este efectuată plata. Pentru situații fiscale particulare, interpretarea trebuie verificată în raport cu legislația în vigoare și, dacă este necesar, cu un consultant fiscal.

Un jackpot de 100.000 de lei nu este taxat la fel ca orice altă retragere

Diferența este relevantă. Dacă vorbim despre un venit de 100.000 de lei dintr-un joc care nu beneficiază de regimul special aplicabil cazinourilor, pokerului, slot-machine și lozurilor, baremul general produce următorul rezultat:

11.750 lei + 40% × (100.000 – 66.750) = 25.050 lei impozit

Suma netă ar fi, în acest exemplu, 74.950 de lei.

Pentru exemplul de jackpot de tip slot/cazino analizat mai sus, mecanismul fiscal special conduce la un impozit de 13.300 de lei și la un net de 86.700 de lei.

Tocmai de aceea, tipul venitului contează. Cuvântul „jackpot” descrie un premiu, dar tratamentul fiscal este determinat de categoria de joc și de regulile prevăzute de Codul fiscal. De altfel, Codul fiscal include în mod expres veniturile de tip „jack-pot” în categoria veniturilor obținute din jocuri de noroc.

Ce trebuie să știe un jucător atunci când obține un câștig mare?

Dincolo de suma afișată pe ecran, există câteva aspecte practice care merită înțelese.

În primul rând, impozitul este reținut la sursă. În situațiile reglementate de articolul 110 din Codul fiscal, responsabilitatea calculării, reținerii și plății către buget revine organizatorului sau plătitorului venitului.

În al doilea rând, un jackpot nu trebuie confundat cu o promisiune de câștig. Jocurile de tip jackpot au mecanisme și reguli proprii, iar apariția unui premiu anterior sau valoarea acumulată a unui jackpot nu transformă rezultatul următoarei runde într-unul predictibil.

Pe Vlad Cazino, de exemplu, categoria dedicată jackpotului include atât jocuri cu jackpot progresiv, cât și mecanisme în care premiul poate fi declanșat în condițiile specifice fiecărui joc. Informațiile despre mecanism trebuie verificate în regulile jocului înainte de participare.

Vlad Cazino, parte din ecosistemul FDJ UNITED

Contextul de reglementare și responsabilitate este relevant și la nivelul grupului din care provine Vlad Cazino. Vlad Cazino face parte din FDJ UNITED, un grup internațional care pune accentul pe inovație, transparență și, mai ales, siguranță.

Câștig mare nu înseamnă schimbarea regulilor jocului

Un jackpot poate atrage atenția prin valoarea lui, însă matematica fiscală este mult mai predictibilă decât rezultatul jocului.

În exemplul analizat:

Jackpot brut: 100.000 lei

Impozit: 13.300 lei

Suma netă: 86.700 lei

Calculul este valabil în ipoteza în care suma reprezintă un venit brut de 100.000 de lei dintr-un joc încadrat în categoria fiscală specială aplicabilă jocurilor de cazino/slot-machine și este supusă regulilor în vigoare în România în 2026.

Pentru jucători, cea mai sănătoasă abordare rămâne aceeași indiferent de mărimea unui jackpot: jocul trebuie privit ca divertisment, nu ca metodă de obținere a unui venit.

Jocurile de noroc implică risc și pot crea dependență. Participă doar dacă ai cel puțin 18 ani, stabilește dinainte limite de timp și bani și nu încerca să recuperezi pierderile prin continuarea jocului. Vlad Cazino pune la dispoziție instrumente precum limite de depunere, pauze de la joc și auto-excludere, precum și informații privind serviciile specializate de suport.