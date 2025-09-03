Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Bursucu’ se alătură familiei Antena Stars. Alături de Andreea Frăţilă, va da startul distracţiei într-un nou sezon Xtra Night Show

Începând cu 5 septembrie, de la 21:30, Antena Stars aduce surpriza toamnei: Bursucu’ intră în echipa postului și, împreună cu Andreea Frăţilă, aduc energie și umor telespectatorilor în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, într-un nou sezon Xtra Night Show.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 11:09 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 11:10
Venirea lui Bursucu’ marchează un moment important pentru Antena Stars. Iubit de public pentru carisma, energia și umorul său inconfundabil, cu un stil autentic, direct și mereu pus pe glume, el promite să aducă o doză uriașă de distracție și să transforme fiecare ediție Xtra Night Show într-un adevărat spectacol.

Împreună cu Andreea Frățilă formează o echipă efervescentă, gata să aducă în casele telespectatorilor combinația ideală de energie, umor și povești mondene. Xtra Night Show promite un weekend plin de divertisment, povești savuroase și invitați speciali, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la 21:30, pe Antena Stars.

Abia aștept să pornesc această nouă aventură la Antena Stars! Emisiunea „Xtra Night Show” o să fie cu de toate - energie, distracție și subiecte exclusive. Alături de Andreea Frățilă sunt sigur că o să iasă o combinație de zile mari. Antena Stars vine cu un suflu nou și mă bucur că fac parte din echipă. Suntem pregătiţi să aducem telespectatorilor conţinut fresh și, mai ales, pe bune”, dezvăluie Bursucu’.

De asemenea, şi Andreea Frăţilă afirmă „Sunt extrem de fericită și onorată să intru în familia Xtra Night Show, de la Antena Stars! Abia aștept să aducem telespectatorilor cele mai tari exclusivități, interviuri inedite și povești spectaculoase din viața vedetelor. Pentru mine, această experiență înseamnă enorm, chiar dacă am mai prezentat emisiuni mondene în trecut, acum este totul la un alt nivel: o energie nouă, un proiect ambițios. Sunt foarte încântată că voi împărți platoul cu Bursucu’, un om pe care îl cunosc de ani buni, dar cu care nu am avut ocazia să colaborez până acum. Sunt convinsă că vom face o echipă senzațională și că vom aduce mereu surprize plăcute pentru public. Nu mai am răbdare să începem această aventură! Ne vedem din 5 septembrie, de la ora 21.30, la Xtra Night Show!”.

Emisiunea Xtra Night Show poate fi urmărită începând cu 5 septembrie, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 21.30, pe Antena Stars.

