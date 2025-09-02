Antena Căutare
Cu ochii pe Insulă, episodul 29. Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL. "Stai că mai întâi..."

În episodul 29 din „Cu ochii pe Insula”, vedetele au vorbit despre cum și-ar putea da seama dacă partenerii lor ar putea sau nu să fie părinți buni pentru viitorii copii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 12:25 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 14:39
CRBL și Olga au stat pe gânduri și și-au dat seama că ei se gândesc serios la postura de părinți pe viitor. | Antena 1

Vedetele au vorbit despre posibilitatea de a avea copii împreună și cum cred că ar gestiona ideea de a deveni părinți.

Ce spune CRBL despre posibilitatea de a deveni din nou tată

CRBL și Olga au stat pe gânduri și și-au dat seama că ei se gândesc serios la postura de părinți pe viitor. Artistul deja și-a imaginat cum va fi ea ca mamă.

„Olga o să fie o mămică dură, dar și suficient de copilăroasă. O să fie o mamă mișto, o mamă cool, dar drastică așa”, a spus CRBL despre Olga.

Olga a spus că ea și-a dat seama că îl poate pe privi pe CRBL ca tatăl viitorilor ei copii atunci când au discutat prima oară despre cât de serioasă e relația lor.

Ea a zis că CRBL i-a zis în trecut că atunci când vor avea copii, el își va dori să aibă casa extrem de curată pentru a se asigura că cei mici cresc într-un mediu propice.

„Îi povesteam cât de important este să fie totul foarte bine igienizat, foarte curat”, a mai adăugat CRBL.

Olga a zis că momentan nu e cazul să se grăbească să facă un copil până nu are loc nunta, iar CRBL a completat că trebuie să își ia și o casă mai mare pentru a putea amenaja spațiul pentru întreaga familie.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

