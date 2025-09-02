Cu ochii pe Insulă, episodul 29. Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL. "Stai că mai întâi..."

În episodul 29 din „Cu ochii pe Insula”, vedetele au vorbit despre cum și-ar putea da seama dacă partenerii lor ar putea sau nu să fie părinți buni pentru viitorii copii.

CRBL și Olga au stat pe gânduri și și-au dat seama că ei se gândesc serios la postura de părinți pe viitor. | Antena 1

Vedetele au vorbit despre posibilitatea de a avea copii împreună și cum cred că ar gestiona ideea de a deveni părinți.

Ce spune CRBL despre posibilitatea de a deveni din nou tată

CRBL și Olga au stat pe gânduri și și-au dat seama că ei se gândesc serios la postura de părinți pe viitor. Artistul deja și-a imaginat cum va fi ea ca mamă.

„Olga o să fie o mămică dură, dar și suficient de copilăroasă. O să fie o mamă mișto, o mamă cool, dar drastică așa”, a spus CRBL despre Olga.

Olga a spus că ea și-a dat seama că îl poate pe privi pe CRBL ca tatăl viitorilor ei copii atunci când au discutat prima oară despre cât de serioasă e relația lor.

Ea a zis că CRBL i-a zis în trecut că atunci când vor avea copii, el își va dori să aibă casa extrem de curată pentru a se asigura că cei mici cresc într-un mediu propice.

„Îi povesteam cât de important este să fie totul foarte bine igienizat, foarte curat”, a mai adăugat CRBL.

Olga a zis că momentan nu e cazul să se grăbească să facă un copil până nu are loc nunta, iar CRBL a completat că trebuie să își ia și o casă mai mare pentru a putea amenaja spațiul pentru întreaga familie.

