Cu ochii pe Insulă, episodul 28. Dezvăluirile lui CRBL despre suferința după fosta relația. "Am învățat ceva de la tatăl meu"

În episodul 28 din „Cu ochii pe Insulă”, vedetele au vorbit despre suferința pe care au simțit-o după o despărțire.

Vedetele au fost întrebate de Bursucu cum au făcut față despărțirilor și cât de tare au suferit. Olga a spus că suferința după o despărțire este în funcție de cât de lungă a fost relația și cât de implicați au fost cei doi parteneri.

Ce a spus CRBL despre suferința de după despărțire

Ea a spus că unii suferă și simt acea despărțire chiar și înainte ca cei doi parteneri să își spună adio oficial.

Prin urmare, dacă ruptura în cuplu se petrece mai devreme, la momentul în care cei doi se despart fizic e posibil să se fi consumat deja suferința și să treacă mai repede peste acea despărțire. CRBL a povestit și el despre experiența lui.

„Depinde de tot, depinde de relație, de timp, de implicare, dacă e o relație scurtă, lungă. Am suferit destul de mult. Aici am învățat ceva din greșelile tatălui meu pentru că în momentul în care trecea supărarea prin filtrul alcoolului, rezultatele erau foarte urâte și triste pentru noi ca și copii și mi-am jurat că nu am să beau de supărare niciodată și nu am făcut-o până la vârsta asta. Eu când sunt supărat nu beau. Suferința asta ține de relație, există suferința de după relație și există suferința în ultima perioadă a relației, în funcție de cât de mult comunici”, a povestit CRBL.

Artistul a povestit că nu a plâns, dar a spus mereu ce a simțit. De asemenea, el spune că nu există pentru el să țină legătura cu fosta.

„Nu există fosta. Nu există fosta niciodată. O dată ce s-a închis acel segment, nu există fosta, punct”, a mai adăugat CRBL.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

