Totul pentru dragoste. Oana, de la povestea perfectă de iubire şi un copil minunat, la un divorţ neaşteptat: "Eram ca două săbii în aceeaşi teacă"

Oana are 33 de ani și este om de publicitate, președinte de turism cultural şi iniţiatoarea unui blog. În urmă cu apoape de 3 ani, ea își încheia mariajul cu Nicolae Voiculeț, tatăl fetiței lor, Maria.

"Povestea noastră a început la un eveniment monden din Bucureşti. Cineva ne-a prezentat şi am stat ore în şir de vorbă, apoi a urmat o invitaţie la cafea, apoi la cină. Aveam 23 de ani şi lucrurile se simţeau diferit. Eram de bună credinţă. M-a sunat într-o seară şi m-a cerut de soţie. Eram foarte fericiţi, apoi am rămas însărcinată. Mi-a zis că nu suntem pregătiţi, dar eram foarte entuziasmaţi, îl iubeam enorm, a fost frumos. Acum, avem o fetiţă în vârstă de 8 ani. Nu am crezut niciodată că o să divorţăm. Dar în timp nu ne mai regăseam în căsnicia noastră", a povestit Oana, la "Totul despre dragoste".

➡️ Urmăreşte online emisiunea Totul pentru dragoste cu Mirela Vaida pe platforma AntenaPlay. Intră să vezi toate editiile aici >>> https://goo.gl/K2nQpu