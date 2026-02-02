Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group, într-un nou format de televiziune!

Antena Căutare
Denise Rifai se alătură Antena Group și pregătește surprize de neratat!

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 16:00
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!

Cu o amplă experiență în jurnalism, Denise Rifai a reușit întotdeauna să surprindă prin modul în care s-a reinventat și prin formatele pe care le-a adus în atenția celor de acasă. Curioasă, directă și mereu sinceră, a avut de-a lungul anillor, invitați de renume și subiecte de actualitate, iar acum face un nou pas în cariera ei în televiziune.

În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor.

Înainte de a începe treaba pentru noua emisiune, Denise Rifai declară: ”De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând... de această dată, la Antena 1!”

Noi detalii vor fi anunțate, în curând, pe paginile de social media Antena 1 și AntenaPLAY!

