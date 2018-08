Sorana, concurentă la "Ultimul Trib", munceşte din greu pentru MARELE PREMIU: "Mă antrenez câte trei ore în fiecare zi. Am acumulat o oboseală acută"

Suferă de insomnii şi ia somnifere. Sorana vorbeşte despre nopţile albe, dar şi despre depărţirea inevitabilă de iubitul tinerel.

"Mai este foarte puţin şi mă antrenez la greu pentru această emisiune. Am un antrenor personal care se ocupa de tot ce trebuie. Am cam trei ore de antrenament în fiecare zi. Am insomnii, nu pot să dorm din cauza stresului, am atins un prag de insomnie acută. Trebuie să mă odihnesc până plec", a spus Sorana, la Antena Stars.