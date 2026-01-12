Mireasa, sezon 13. Cine sunt și cum arată concurentele. Ele sunt fetele dornice să-și găsească jumătatea

Zece fete pregătite să-și întlnească sufletul pereche au pășit în casa Mireasa, în cadrul sezonului 13 al celui mai iubit show matrimonial. Iată cine sunt și cum arată concurentele!

Mireasa: Meciul Iubirii a început cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Sezonul 13 Mireasa a început cu intrarea fetelor.

Giulia

Giulia are 20 de ani și vine din Marea Britanie, unde lucrează ca ofițer la un Penitenciar.

De la viitorul partener așteaptă: Să fie un băiat deștept, înalt, amuzant, înțelegător „Sunt o persoană pozitivă, îmi place să râd și vreau un partener la fel”, a spus Giulia

Claudia

Claudia este sportivă de performanță, practică boxul și Kempo MMA a lucrat în Jandarmerie, la intervenție, e multiplă campioană națională. „Mulți bărbați se sperie că practic acest sport. Aș vrea un partener activ și să ne înțelegem.

Roxana

Roxana are 29 de ani și vine din Franța. A petrecut 11 ani la Iași și a plecat apoi cu familia în Franța: „Sunt o persoană sufletistă, îmi plac copiii, îmi doresc 2-3 copii”

Larisa

Larisa are 21 de ani, vine din Târgu Jiu și se ocupă cu marketingul online și fashionul. Despre viitorul partener, Larisa își dorește să fie înalt, fidel și să o susțină. „Sunt o fire liniștită, calmă, fidelă.

Daniela

Daniela vine din Râmnicu Vâlcea. A fost șofer pe camion. Despre viitorul partener Daniela vrea să fie stabil emoțional.

Halima

Halima are 22 de ani și vine din Italia, unde muncește la Torino, la afacerea familiei: o baltă de pescuit. Tatăl ei e din Maroc, dar ea nu a fost niciodată acolo, pentru că părinții s-au despărțit când era mică. De la viitorul partener Halima se așteaptă să fie loial, bun și respectuos.

Diana

Diana vine din Chișinău și a practicat gimnastică ritmică timp de 15 ani. A făcut parte din loturile de gimnastică ale României și Moldovei. Acum este antreprenoare. E fondatoarea unei școli de fitness din Chișinău

Roxi

Roxi are 26 de ani, lucrează într-un casino și a mai fost la Mireasa, acum 5 ani. „Cu trecerea anilor m-am schimbat. Mă bucur că am primit o a doua șansă, atunci eram mult mai mică, am stat o lună și nu am tratat lucrurile atât de serios. Jumătatea mea trebuie să fie bună”.

Paula

Paula e de loc din Bacău, dar louciește în Brașov, după o perioadă în care a locuit în Olanda. A terminat Facultatea de Drept și în prezent este la Master, la resurse Umane. Pentru Paula, partenerul ideal e respectuos, înalt, matur, brunet, sincer.

Amalia

Amalia are 27 de ani, este din Buzău și lucrează la o casă de schimb valutar.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

