Ce mesaj a transmis iubita lui Nick Casciaro după apariția imaginilor cu el și Loredana

Maria Sacchi, frumoasa iubită a lui Nick Casciaro, a făcut recent o postare pe Instagram pentru iubitul ei cu ocazia zilei sale de naștere. Câștigătorul X Factor a împlinit 32 de ani în urmă cu puțin timp și, deși Loredana se pare că a fost prima care i-a urat “La mulți ani!”, a făcut un video special cu mai multe momente cu ei doi.

Ce i-a transmis iubia lui Nick Casciaro cântărețului

Video-ul conține mai multe imagini cu Nick și Maria, dar și filmuțe amuzante cu ei. La descrierea postării, frumoasa iubită a cântărețului a scris în italiană:

“La multi ani, băiat nebun! Ai apărut în viața mea ca un uragan m-ai învățat să nu-mi mai fie frică să dansez în ploaie. Așa ești tu. Tu, care cu bucuria și nebunia ta îi copleșești pe toți cei din jur. Tu, care vei cuceri lumea cu zâmbetul tău. Tu, care cu talentul tău vei umple stadioanele. Tu, care m-ai trimis într-o călătorie lungă în inima ta și eu care am luat biletul doar dus. La multi ani, Casci!”

În video sunt incluse și imagini de la repetiții, în care Mery își exersa dansurile alături de Nick, dar și poze și reacții de la X Factor. De asemenea, iubita artistului a adăugat fotografii cu ei din vacanțele pe care le-au petrecut împreună, dar și din așternuturi, în intimitatea casei lor.

Se pare că tânăra este îndrăgostită nebunește de cel care a devenit acum celebru și în România după ce a câștigat X Factor, dar ea nu e singura care i-a zis că îl iubește.

Loredana a postat în urmă cu puțin timp o serie de fotografii cu Nick Casciaro, poze care demonstrează legătura strânsă dintre cei doi și prietenia pe care au legat-o.

La descrierea postări alături de câștigătorul ei X Factor, Loredana a adăugat:

“Happy Birthday Nick!!!!🎉🍾🙌😘

All the Best to You!!!

Te iubesc❤️

@nickcasciaro_official”.

Fanii au reacționat imediat pentru că unele dintre poze le-au dat de bănuit că apropierea dintre cei doi are o altă însemnătate.

"O voce traznet..bravo Lori.. l ai îndrumat bine"

"La multi ani oameni frumosi, va admir! ❤️"

Reacția Loredanei după ce Nick Casciaro a câștigat X Factor

La scurt timp după ce Nick Casciaro a fost declarat marele câștigător al sezonului 10 X Factor, mentorul Loredana a publicat un mesaj emoționant, prin are i-a transmis italianului că este mândră că i-a fost mentor și că a avut ocazia să lucreze împreună cu un asemenea talent.

„Nu trebuie să renunți la visul tău chiar dacă pare imposibil și indiferent de ce spun alții!! Iar tu ai depășit orice obstacol! Îți mulțumesc că ai venit în calea mea și am reușit să facem istorie!

Îți doresc ca vocea ta să răsune pe cele mai mari arene ale lumii pentru că meriți! Ești Gladiatorul meu!

Și să nu uiți niciodată cine ți-a dat pașaportul spre nemurire.. România!”, a scris Loredana pe contul ei de Instagram.

Loredana a ținut să le mulțumească tututor celor care s-au implicat în show, dar și familiei pentru că este alături de ea necondiționat.

