X Factor 2021, 17 decembrie. Ionuț Hanțig și Andrei Duțu „s-au duelat” pe piesa „Would I Lie To You”: „Mi-a plăcut foarte mult”

Potrivit regulamentului, cei doi concurenți / grupuri rămași în competiție din fiecare categorie se duelează pe scena X Factor. Așadar, din categoria al cărei mentor este șTefan Bănică și-au făcut apariția pe scena X FActor 2021 cei doi tineri: Ionuț Hanțig și Andrei Duțu.

După repetiții intense, cei doi au urcat pe scena X Factor 2021 și au încercat să creeze un spectacol memorabil.

Ionuț Hanțig și Andrei Duțu au cântat piesa Would I Lie To You, pe scena X Factor 2021

Trupa Duțu și Ionuțu le-a făcut prezentarea Dani Oțil, iar cei doi: Ionuț Hanțig și Andrei Duțu și-au început prestația.

Cei doi au cântat Charles & Eddie - Would I Lie To You și au avut parte și de un schimb de replici în timpul piesei: „N-ai tu flow moroșenesc”, i-a spus Ionuț lui Andri în timpul piesei.

Cei doi s-au îmbrățișat când au terminat de cântat și au așteptat comentariile juriului.

Deși toți membrii juruiului au admis faptul că individual, Atât Andrei Duțu cât și Ionuț Hanțig sunt foarte talentați, împreună au încercat să „nu-și ia fața” unul altuia, și astfel nu au fost pe măsura așteptărilor.

Jurizarea duelului Ionuț Hanțig și Andrei Duțu de la X Factor 2021

„Mi-a plăcut foarte mult. E un contrast între voi. Ionuț, tu vii cu ceva ieșit din comun, ești o apariție, ești în sufletul meu încă de la început, iar tu, Andrei, ai vrut să intri în jocul lui, dar ai fost mai serios”, a spus Loredana.

„Mie mi-ar fi plăcut să văd mai mult duel, mai multă încrâncenare acolo. Prea multă prietenie”, a spus Delia.

„Mie mi se pare că nu s-au potrivit. Nu mi-a plăcut momentul. Individual sunt foarte buni. Nu m-a dat pe spate momentul”, a spus Florin Ristei.

„Am văzut care este gradul vostru de pregătire real la asemenea presiune, nu e nici rău, dar nu e nici bine. Fiecare dintre voi ați avut evoluții remarcabile, de-aia sunteți în momentul vostru aici. Împreună sunteți ca apa și uleiul. Momentul de duel a fost un fel de acord de gentlemen. Pentru faptul că v-ați implicat aveți toate aplauzele mele. Păstrați-vă personalitatea, sunt alături de voi”, a spus Ștefan Bănică despre duelul celor doi băieți din categoria sa.

Cine este Ionuț Hanțig de la X Factor 2021

Ionuț Hanțig a explicat că este foarte pasionat de artă, în special de muzică și teatru.

„Îmi place să mă îmbrac și să mă port excentric. Îmi place să fiu eu, să fiu altceva. Am început să-mi fac unghiile acum vreo 6-7 luni. Fiecare reacționează cum vrea. Am mers la mall și am intrat în magazin și ieșeau doi bătrânei și au zis Doamne ferește.

De când eram mic, credeam că era ceva special la mine. Simțeam că e ceva special, chiar cedeam că pot să fac orice. Sunt din Borșa, dar stau în Cluj. Fac teatru de 4 ani și de 2 ani am început să fac și muzică și am venit să demonstrez că pot”, s-a descris concurentul, în audițiile X Factor 2021.

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul, în audițiile X Factor 2021.

