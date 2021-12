X Factor 2021, 3 decembrie. Andrei Duțu, interpretare de excepție a piesei „Impossible”: „Țineți minte acest nume”

Andrei Duțu a obținut 4 de „Da” în audițiile X Factor și nu le-a înșelat așteptările juraților în seara Bootcamp-ului. Tânărul a studiat muzica în Marea Britanie, dar s-a întors în țară pentru a fi alături de mama și sora lui.

„Am crescut într-o familie modestă. Mama mea a fost pensionată pe caz de boală și am trăit modest. Când aveam 18 ani am primit o bursă să pot pleca în UK să studiez muzica. Motivul pentru care m-am întors în țară este familia”, a spus tânărul Andrei Duțu, înainte de a urca pe scenă.

„Înțeleg că viața ta n-a fost cea mai roz. Ai fost alături de mama ta, alături de sora ta, ai încercat să fii stâlpul casei în familie. Ăsta e un lucru de admirat. Așa îi învăț și eu pe băieții mei, Sunt tare curios cum vei fi astăzi după repetiția de ieri. Știi ce am vorbit. Vreau doar să cânți, să te simți bine la X Factor România, a spus Ștefan Bănică, înainte de prestația lui Andrei Duțu din Bootcamp.

Andrei Duțu a cântat piesa „Impossible” în Bootcamp, sezonul 10 X Factor

Andrei Duțu a interpretat piesa Impossible de la Nothing But Thieves, în seara bootcamp-ului lui Ștefan Bănică, în sezonul 10 X Factor.

După ce a cântat piesa, mama lui Andrei a urcat pe scenă pentru a-și îmbrățișa fiul. În timp ce doamna Duțu își îmbrățița fiul, pe ecranul din spatele lor se derula o secvență din filmul care l-a făcut celebru pe Ștefan Bănică „Extemporal la dirigenție”, unde mama concurentului a avut și ea un rol.

„Deci am fost colegi pe platourile de filmare”, a spus Ștefan Bănică. Juratul a urcat pe scenă și a îmbrățișat-o pe mama concurentului. Artistul și-a amintit de primul și singurul concert de-ale sale unde în public a fost tatăl său și trăiește cu regretul că nu i-a urat atunci „La mulți ani” și nu le-a spus oamenilor prezența la sala Palatului că artistul Ștefan Bănică se află în sală.

Juratul a făcut această mărturisire pentru a evidenția cât de important este ca părinții să se bucure de momentele de pe scenă ale copiilor lor.

Citește și: X Factor 2021. Ce se întâmplă în Bootcamp și cum ajung concurenții în grupele celor 4 jurați. Desfășurarea Duelurilor și Finala

Jurizare Andrei Duțu în Bootcamp X Factor 2021

Toți cei 4 jurați au fost de acord că Andrei Duțu merită un loc pe scaun.

„Mama e la fel de frumoasă ca în adolescență. Cred că dintre toți cei care au venit până acum în grupa lui Ștefan ești cel mai matur emoțional. Îmi place foarte mult de tine”, a spus Loredana.

„Ai fost primul care s-a mișcat pe scenă. Felicitări” A fost superb!”, a spus Delia.

„Ai fost primul care a cântat cu pasiune. A fost cu tot trupul”, a spus Florin Ristei.

„La tine a fost pasiune, a fost atitudine, ca intensitate a fost peste repetiție. A fost un pachet. Deci iei loc pe scaun fără doar și poate. Țineți minte acest nume: Andrei Duțu”, a spus Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică a renunțat la Szymon Grzybacz în favoarea lui Andrei Duțu.

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!