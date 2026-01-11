Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din Odyssey. Ce a făcut

Antena Căutare
Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din filmul Odyssey, regizat de Christopher Nolan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 15:12
Matt Damon a dezvăluit alimentele la care a renunțat în ultima perioadă | Getty Images

Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit dieta și antrenamentul care l-au ajutat să ajungă la forma dorită pentru rolul din filmul Odyssey.

Damon a vorbit despre trucurile care l-au ajutat în cadrul podcastului New Heights, creat de Jason și Travis Kelce, scrie NY Post.

Actorul a vorbit și despre cum l-a ajutat antrenorul său să ajungă în acest punct fizic.

Dar această transformare l-a adus pe Damon la greutatea pe care a avut-o în liceu, potrivit declarațiilor sale.

„Da, eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult,” a declarat Damon. Potrivit actorului, Nolan, tot de 55 de ani, „a spus că mă vrea suplu, dar puternic. E un lucru ciudat”.

„Efectiv, doar din cauza altui lucru pe care l-am făcut împreună cu medicul meu, am renunțat la gluten. Obișnuiam să am între 84–91 de kilograme. Iar pentru tot filmul am avut 76 de kilograme,” a mărturisit actorul. „N-am mai fost atât de slab din liceu. Așa că a fost mult antrenament și o dietă foarte strictă.”

Citește și: Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează

Damon a dezvăluit și că antrenorul său a făcut ca misiunea să pară una ușoară. Există numeroase tipuri de mâncare care includ gluten, precum cele pe bază de grâu (pâine, paste, deserturi).

Damon s-a concentrat pe produse mai puțin procesate, lipsite de gluten. A fost atent ca inclusiv berea pe care o consuma nu avea gluten.

„Totul ține de a avea un obiectiv clar și de a-l stabili,” a declarat actorul.

Damon a comparat pregătirea sa cu antrenamentele lui Jason, în vârstă de 38 de ani, și Travis, 36 de ani, din NFL.

„Când fac asta sau când filmez seria Jason Bourne sau orice altceva, se simte aproape ca un sezon. Așa cum îmi imaginez că e pentru voi, când vă pregătiți,” a continuat actorul. „Devine pur și simplu parte din ziua ta. Face parte din jobul tău, nu? Ajungi să ai o rutină foarte clară și să-ți construiești ziua în jurul tuturor acestor lucruri. Asta e partea fizică a pregătirii.”

Matt Damon a dezvăluit cum și-a schimbat dieta în ultima perioadă

„Am terminat. Sunt complet fără gluten. Am găsit chiar și o bere fără gluten”, a spus el. „A trecut atât de mult timp de când am mâncat gluten, încât nu-mi dau seama dacă e bun sau nu. Asta e un semn bun.”

Starul filmelor de acțiune a mai lucrat anterior cu antrenorul Jason Walsh pentru Jason Bourne din 2016.

Damon făcea zilnic 100 de abdomene, 300 de flotări, 50 de genuflexiuni și 50 de sărituri cu genuflexiune.

Filmul de acțiune al lui Nolan, inspirat de poemul epic din Grecia Antică al lui Homer, îi mai are în distribuție pe Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o și Charlize Theron.

În luna martie, au apărut imagini cu Damon în timp ce filma în Favignana, Italia.

Actorul a fost surprins la bustul gol, cu un corp sculptat, pantaloni bej și o barbă gri, neîngrijită. Damon a fost fotografiat și alături de Zendaya, în vârstă de 29 de ani, pe o colină stâncoasă.

Citește și: Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă

Odyssey e unul dintre cele mai așteptate filme din acest an. În același timp, a fost criticat pentru lipsa actorilor de origine greacă în distribuție.

„Niciun grec adevărat distribuit într-un film despre Grecia Antică… foarte, foarte, foarte dezamăgitor,” a comentat un utilizator la trailerul pentru noul film.

„Ca grec, e dezamăgitor din toate punctele de vedere. Niciun membru grec în distribuție, filmul nici măcar nu se filmează în Grecia. Foarte supărător, având în vedere că Nolan e cunoscut pentru autenticitatea sa,” a scris un alt utilizator.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.







