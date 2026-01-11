Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1

Oana Frigescu a fost prezentatoare a știrilor la Observator în urmă cu 13 ani.

În urmă cu 13 ani, prezentatoarea TV a decis să se retragă din lumina reflectoarelor după ce a demisionat, lucrând acum într-un domeniu total diferit.

Viața Oanei Frigescu s-a schimbat complet după decizia de a renunța la cariera ei în televiziune, dar și după ce a ales să divorțeze de partenerul ei de atunci, Andrei Badiu. Cei doi au divorțat în 2011, la 2 ani după nuntă, acuzându-l pe fostul soț că o agresa fizic.

Cu ce se ocupă și cum arată acum Oana Frigescu

Chiar dacă este activă pe rețelele de socializare, tânără a decis că vrea să își țină acum viața amoroasă departe de ochii presei și ai curioșilor, fiind foarte discretă când vine vorba de viața ei personală.

Dacă în 2022 fosta prezentatoare TV obișnuia să posteze adesea imagini cu iubitul ei de atunci, recent a decis că e mai bine să își țină fericirea departe de ochii urmăritorilor ei. Bărbatul era cu 6 ani mai tânăr decât ea, dar în prezent nu este clar dacă cei doi mai formează sau nu un cuplu.

După un trecut tumultos și un divorț intens mediatizat, Oana se bucură acum de liniște în viața ei și și-a deschis propria afacere. Ea se ocupă de crearea de bijuterii hand-made, fiind inspirată de fiica sa.

Noua ei ocupație o ajută și ca formă de meditație, după cum a povestit Oana, fiind încântată acum de cât de multă pace și împlinire îi aduce hobby-ul din care câștigă și bani.

La sfârșitul anului 2025, Oana Frigescu a vorbit deschis despre retrospectiva anului trecut, cu bune și cu rele.

„”How much did you save this year?” I have saved my life. Așa s-a scris pentru mine povestea anului 2025: un an al destrămării și renașterii, un an în care am avut curajul să mă aplec, cu o claritate nemaiîntâlnită, asupra propriilor închisori interioare. De fapt, călătoria asta a început acum 15 ani. Am mers, am căutat, am vindecat, am crezut că m-am eliberat. Și totuși, undeva, adânc în mine, simțeam că ceva esențial îmi scapă. Oricâtă muncă, credință sau intenție aș fi investit, mă regăseam iar și iar în același cerc.

Și întrebarea mă bântuia ca un ecou vechi: Ce am, de fapt, de învățat aici?

2025 m-a întâmpinat cu o intensitate aproape insuportabilă. Am avut curajul să sap mai adânc decât oricând, în rădăcinile mele și în istoria familiei mele, un arbore plin de povești tăcute, dureri moștenite și iubiri netrăite. Am atins umbrele unor dinamici invizibile, forțe subtile care, fără să știu, mi-au modelat fiecare pas. Am rupt pacturi interioare. Am trădat tipare vechi. Am eliberat „adevăruri' pe care le veneram, dar care nu-mi mai hrăneau sufletul.

Și am plătit prețul. Vina s-a așezat pe umerii mei ca o mantie grea, aproape zdrobitoare. Au fost momente când m-am prăbușit, când simțeam că nu mai pot duce totul. Am îngenuncheat la propriu. Și totuși, printre fragmentele mele zdrobite, au apărut licăriri: clipe fragile de claritate care m-au readus, pas cu pas, mai aproape de mine însămi. M-au învățat că durerea nu e dușman, ci poartă către libertate.

2025 mi-a arătat că libertatea nu vine doar din muncă, instrumente sau tehnici; ea înflorește dacă mă întorc la origini, dacă pun ordine acolo unde iubirea s-a rătăcit, dacă onorez locul din care vin.

Am făcut asta și în ultimele zile, sus, în munți, înconjurată de oameni ale căror suflete vibrează în același ritm cu al meu. Am simțit recunoștință pentru fiecare clipă, pentru râsul și plânsul împărtășit, pentru privirea care înțelege fără cuvinte…

Și în această recunoștință, sufletul meu se întinde către lume, cu încredere, cu speranță, cu vulnerabilitate și cu o iubire care nu cere nimic, dar primește totul. Așa cum spunea Bert Hellinger: „Iubirea curge acolo unde există ordine”, a scris Oana Frigescu pe contul ei de Instagram.

Acum fosta prezentatoare TV se bucură din plin de noua ei viață și este extrem de mândră de fiica ei Maria care este cea mai mare împlinire a ei.

