X Factor 2021, 10 septembrie. Rebeca Drăgan a impresionat cu prestația ei după ce a cântat piesa I don’t wanna to be you anymore

Rebeca Drăgăn a ajuns pe scena X Factor tocmai din Constanța și a impresionat prin apariția ei. Concurenta X Factor a mărturisit că nu a arătat așa dintotdeauna așa. În trecut s-a luptat cu kilogramele în plus și a fost victima bullying-ului.

Rebeca Drăgan, o tânără ambițioasă și talentată

Cu toate acestea, după ce a slăbit, a reușit să pună capăt bullying-ului și are mai multă încredere în ea.

Rebeca a cântat piesa I don’t wanna to be you anymore a lui Billie Eilish, dar s-a citit în vocea ei că a avut mari emoții. Jurații X Factor au ascultat-o cu atenție.

Citește și: X Factor 2021, 6 septembrie. Raluca Oaida a cântat piesa Figures și i-a impresionat pe jurați cu timbrul său special

Jurizare Rebeca Drăgan

„Măi, dar a fost așa o luptă de personalități acolo”, i-a spus Delia.

„Am patru stări pe melodia asta. Una este dezamăgire, una este tristețea, una este faptul că mă gândesc la fostul meu iubit și-mi vine o răzbunare de-aia puternică pe refren și iubire”, a exlicat concurenta X Factor.

„Cel mai mult s-a simțit senzualitatea, să știi. A fost pe senzualitate și pe un mârâit din când în când care venea pe pasiune. A fost așa un Marilyn Monroe care cântă Billie Eilish. A fost foarte atipic”, a completat Delia.

„Pe scurt, nu știi să îți folosești corpul să te ajute la cântat deocamdată pentru că n-ai studiat în sensul ăsta. Dacă ar fi să nu mă uit la tine, vocea te duce într-o direcție bună”, i-a zis Florin Ristei.

Citește și: X Factor 2021, 6 septembrie. Andrada Precup a revenit pe scena show-ului. Invitații speciali alaturi de care a emoționat juriul

„Eu cred că Florin dacă te alege poate să încerce ceva cu tine și din punctul ăsta de vedere, răspunsul meu pentru tine astă seară este Da”, a zis Ștefan Bănică.

„Vocea ta este foarte jazzy, ceea ce e mișto. Faptul că ți-ai pus o intenție atunci când ai cântat, și asta îmi place pentru că îți mobilezi cumva emoțiile”, i-a transmis Loredana.

Rebeca Drăgan a primit 3 X DA de la jurații X Factor și este pe lista scurtă pentru grupul lui Florin Ristei.

Ce sacrificii a făcut Rebeca Drăgan pentru muzică

Rebeca Drăgan, în vârstă de 18 ani, mărturisește că pentru ea muzica este totul.

„E sursa mea de inspirație”, a mai adăugat frumoasa concurentă X Factor.

Rebeca a povestit că la vârsta de 12 ani a început cursurile de canto și a absolvit și o școală de muzică. Acum e stăpână pe cunoștiințele și calitățile sale muzicale.

Chiar dacă părinții ei nu au susținut-o la început, Rebeca spune că folosea toate economiile ei să meargă la cursurile de canto pe ascuns.

„După 6 luni m-au prins și și-au dat seama că asta e vocația mea și că dacă am făcut lucrul ăsta la 12 ani, 100% asta e vocația mea. Și m-au acceptat și m-au susținut”, spune Rebeca.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Pregătește-te de spectacol! Abonează-te la AntenaPlay și vezi înreg sezonul X Factor.