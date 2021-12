X Factor 2021, 17 decembrie. Ionuț Hanțig a zguduit scena cu un „moment excepțional”: „Ești un moroșan punk”

Ionuț Hanțig a urcat pe scena X Factor 2021 purtând un costum popular stilizat. Tânăril a repetat intens, urmând sfaturile mentorului său, Ștefan Bănică.

la repetiții, Ionuț Hanțig a vorbit despre copilărie și despre atuurile sale în competiția X Factor.

„Cred că eu m-am trezit cu adevărat abia prin clasa a zecea. Până atunci nu conștientizam, nu simțeam durerea. De-a lungul copilăriei mele am fost și marginalizat pentru că aveam o altă greutate decât cea standard. De mi mi-a fost greu să mă încadrez într-un standard fix și sp găsesc persoane care să mă înțeleagă și să fie lângă mine.

Mă descopăr de la zi la zi și văd cum pot să fac lucruri. De-asta sunt diferit de coechipierii mei. Toți avem câte un atu, iar la mine e partea asta afectivă, transmitere plus zvâcul ăsta pe care nu știu de unde l-am dobândit”, a spus Ionuț Hanțig, la repetiții.

Ionuț Hanțig a cântat piesa Maramu' de la Dirty Shirt, pe scena X Factor 2021

Când a urcat pe scenă, jurații au observat mai întâi ținuta deoebită a concurentului, iar la scurt timp după ce și-a început prestația, Ionuț Hanțig i-a făcut pe jurați să zâmbească. Ionuț Hanțig a interpretat piesa Maramu' de la Dirty Shirt.

După cum a spus Dani Oțil, Delia a uitat că este în rochie cu epoleți și s-a ridicat în picioar epentur a dansa pe ritmurile rock.

Ionuț a umplut scena, a făcut spectacol, a interacționat cu juriul și pe verusrile „Și la școală dăscălița m-a învățat să țuc gurița” i-a oferit un pupic pe obraz Loredanei, spre surpinderea tuturor: „Hai că nu te-am pupat chiar pe guriță”, a spus concurentul.

Jurizarea momentului lui Ionuț Hanțig, de la X Factor, 17 decembrie 2021

„A fost cel mai pe sufletul meu. Ești minunat. Nebunia asta care s-a întâmplat pe scenă a fost mult prea bine”, a spus Delia.

„Ești incredibil. Mă surprinzi, ești autenti. Ești un moroșan punk. Mi se pare wow. Tu faci revoluție acolo la tine. Tu ești artist. Nu îți e frică să te exprimi liber”, a spus Loredana.

„Ce a făcut Ionuț demonstrează că un moment bun cu sunet, look, spectacol poate să depășeasă o execuție vocală perfectă”, a spus Florin Ristei.

„Din punct de vedere evoluție și alegere a repertoriului… știe să aleagă ce e bine pentru el, la vârsta lui e instinct. Nu trebuie să cânți perfect. Întotdeauna acest concurs înseamnă atitudine și o grămadă de lucruri pe lângă voce. Momentul a fost excepțional. Jos pălăria!”, a spus Ștefan Bănică.

Cine este Ionuț Hanțig de la X Factor 2021

Ionuț Hanțig a explicat că este foarte pasionat de artă, în special de muzică și teatru.

„Îmi place să mă îmbrac și să mă port excentric. Îmi place să fiu eu, să fiu altceva. Am început să-mi fac unghiile acum vreo 6-7 luni. Fiecare reacționează cum vrea. Am mers la mall și am intrat în magazin și ieșeau doi bătrânei și au zis Doamne ferește.

De când eram mic, credeam că era ceva special la mine. Simțeam că e ceva special, chiar cedeam că pot să fac orice. Sunt din Borșa, dar stau în Cluj. Fac teatru de 4 ani și de 2 ani am început să fac și muzică și am venit să demonstrez că pot”, s-a descris concurentul, la audițiile X Factor 2021.

