X Factor 2021, 19 noiembrie. Andrei Calancea a adus pe scenă un moment emoționant cu piesa „Eternitate”: „Am ascultat cu inima”

Andrei Calancea a urcat pe scena Bootcamp-ului de la X Factor 2021 și a interpretat o piesă extrem de emoționantă, reușind să cânte atât cu vocea cât și cu sufletul.

Andrei Calancea a reușit să transmită foarte multă emoție, iar Loredana s-a ridicat în picoare la prestația sa: „Toată lumea e în picioare pentru tine”, a spus mentorul Loredana.

Andrei Calancea a cântat piesa „Eternitate” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Piesa pe care a ales Andrei Calancea să o interpreteze în bootcamp-ul X Factor sezonul 10 are o semnificație cu totul deosebită.

Tânărul a mărturisit că regretatului său tată îi plăcea foarte mult să asculte piesa „Eternitate” de la George Nicolescu, în interpretarea lui Andrei.

„Piesa pe care am ales-o este una sensibilă. Făcând abstracție de povestea mea emoționantă cu tatăl meu. Dar îi plăcea foarte mult să i-o cânt. Și efectiv am ales-o din intuiție, din suflet. Mi-a spus o forță divină, sau chiar tatăl meu, alege piesa asta că o să fie bine”, și-a motivat Andrei Calancea alegerea piesei.

Ceea ce a urmat i-a impresionat pe toți: juriu, public concurenți. Andrei Calancea a dat dovadă de o putere incredibilă de a transmite emoții prin actul său artistic.

Jurizare Andrei Calancea la X Factor 2021 în BOOTCAMP

„Un moment emoționant. Bravo, Felicitări!”, a spus Delia.

„Andrei, am ascultat cu urechea și am ascultat cu inima. Am învățat de la Andrada (n.r. câștigătoarea sezonului 9 X Factor) să fac lucrul ăsta când mi se permite. Când mi se dă voie. Tu mi-ai dat voie și pachetul tău emoțional este extrem de puternic. La tine forța cea mai mare este transmisia. Ăsta este atuul tău. Ceea ce este uneori mai important decât cântatul. M-ai emoționat.”, a spus Ștefan Bănică.

„O dovadă că muzica leagă, muzica alină, muzica vindecă, muzica ajută și muzica cred că e limbajul universal care face ca oamenii să se conecteze. Cred că ceea ce ai făcut tu astă seară e dincolo de orice vot”, a spus Florin Ristei.

„Sunt în continuare uimită de tine, de personalitatea ta și cum spunea și Florin muzica este liant între suflete. Unii oameni doar deschid gura și e suficient să vibreze în același timp cu altă persoană”, a spus Loredana.

Loredana a decis să-i ofere lui Andrei Calancea un scaun, cu toate că toate cele trei erau ocupate.

Înainte ca Loredana să decidă care dintre cei concurenți prezenți pe scaun trebuie să-i facă loc lui Andrei Calancea, a avut loc un battle freestyle între Andrei și Maji. Cei doi au făcut rime pe loc și i-au încântat pe toți.

„S-a deschis cutia Pandorei” a spus Loredana despre „bătaia” în versuri a celor doi.

În cele din urmă, Loredana a decis ca Alina Statie să-i cedeze scaunul lui Andrei Calancea. Alina a avut o reacție înduioșătoare. Alina și Andrei s-au îmbrățișat, iar „fata cu părul verde” a mărturisit că nu poate fi supărată pentru că îi cedează locul lui Andrei, pentru că este un om deosebit și talentat. „Felicitări, Andrei! Meriți acest loc”, a spus Alina, ajutându-l pe Andrei să ajungă la locul său.

Cine este Andrei Calancea de la X Factor 2021

Andrei Calancea are 26 de ani, este nevăzător și de meserie este maseur. Extrem de ambițios și cu o imensă pasiune pentru muzică, tânărul susține că a învățat singur să cânte la muzicuță, caval, fluier și tilincă.

„Pentru mine muzica este iubita mea, este totul pentru mine (...). Pentru muzică sunt în stare să fac orice”, a dezvăluit acesta, în etapa de preselecții. Tânărul și-a pierdut tatăl în luna septembrie a anului trecut.

