X Factor 2021, 22 octombrie. Elie Haddad a impresionat cu povestea sa de dragoste și cu interpretarea - „House Of The Rising Sun”

Elie Haddad a venit la X Factor alături de soția sa și a povestit cum a reușit să o cucerească, înainte de a cânta pe scenă. Originar din Liban, Eli a reușit să ia trei voturi de DA și unul de NU din partea juraților.

Elie Haddad, interpretarea impecabilă a piesei „House Of The Rising Sun” pe scena X Factor 2021

Elie Haddad a reușit să creeze o atmosferă superbă, de concert, la X Factor România, sezonul 10. Artistul a povestit că a venit la X Factor doarece iubește muzica, iatr jurații au fost surprinși de calitățile sale vocale.

A primit 3 voturi de DA și unul de NU de la Loredana, pentru a-l lăsa să poată intra într-un grup de la Delia.

Ce i-au spus jurații.

Jurizare Elie Haddad la X Factor, 22 octombrie 2021

„Ai o super voce, ești foarte sigur pe tine. Mi-ai plăcut foarte mult, transmiți lucruri. Ai primul DA de la mine”, spune Delia.

„Cu chitara e greu să ridici o sală în picioare, nu am mai auzit așa variantă la piesa asta, ai un mare DA de la mine”, spune Florin Ristei.

„3 de DA”, spune Ștefan Bănică.

„Pe mine m-ai sedus”, spune Delia.

„O să-ți dau un NU ca să o ajut pe colega mea Delia, pentru un grup, așa că NU”, spune Loredana.

Cine este Elie Haddad de la X Factor sezonul 10

„M-am înscris eu, dar după foarte multă insistență. Se pune presiunea. Muzica ne unește și dacă nu vorbim aceeași limbă, muzica e limba comună. Sunt din Beirut, din Liban. În weekend o mai ajut și pe nevasta mea la clubul de muzică. Am venit pentru o fată aici, în România și am stat pentru altcineva. Acum sunt căsătorit cu Laura, nevasta mea. Eu am vpzut-o cântând la vioară, apoi la voce, și am rămas profund impresionat. Aveam o prietenă comună și am vorbit să mă lase să cânt. Și am propus să vină cineva la vioară și știam că va veni ea. Și a meritat”, a fost prezentarea sa.

