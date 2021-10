X Factor 2021, 29 octombrie. Grupul Daudia a revenit pe scena X Factor cu melodia Jerusalema. Cum a fost momentul

Iubiți în viața reală, colegi pe scenă, cei de la Daudia a cucerit audiența cu vocile lor.

Italienii Davide Maiale și Claudia Pasquariello formează un cuplu de cinci ani, atât pe scenă, cât și în viața privată. Aceștia au revenit la X Factor, după ce au mai participat la emisiune în anul 2017.

Cei doi au spus că o adoră pe Delia și s-au bucurat foarte mult când au auzit că anul acesta ea este coordonatoarea grupurilor. Jurata i-a recunoscut imediat și s-a bucurat să îi vadă. Jurații au întrebat dacă cei doi s-au căsătorit și când au auzit că nu au făcut încă pasul cel mare, au fost curioși să afle de ce.

Iată că răspunsul a venit din partea Claudiei, care a mărturisit în spirit de glumă: “El a făcut o promisiune, a spus că, dacă ajungem în Finală, o să mă ceară de căsătorie”.

Grupul Daudia a cântat Jerusalema în preselecțiile de la X Factor sezon 10

Îndrăgostiţii italieni din grupul Daudia au cântat Jerusalema cum nu se putea mai bine!

Cei doi se completează unul pe celălalt perfect și au reușit să transmită o energie bună pe scenă, așa că au trecut de audiții fără prea mari emoții.

Interepatrea lor diafană a fost pe placul juraților, iar Delia s-a grăbit să jurizeze imediat după ce momentul s-a încheiat.

Jurizare Grupul Daudia la X Factor 2021 în preselecții

Delia: "Sunteți foarte, foarte frumoși împreună! M-am îndrăgostit de amândoi. Minunați sunteți, sunați bine împreună, vă armonizați frumos, așa cum trebuie să facă un cuplu! Sunt convinsă că sunteți plin de surprize și pe mai departe"

Loredana: "E mai mult decât o contopire muzicală, este o contopire spirituală. E acel sentiment care vă unește și care, de multe ori, face toată muzica până la urmă și toată armonia. Mie mi-ar plăcea să merg la un concert de-al vostru și mă bucur tare mult că ați venit în acest an la X Factor România. Din partea mea aveți un DA"

Ștefan Bănică: "Cred că v-am spus același lucru și acum patru ani, voi sunteți extrem de agreabili împreună, dar din punctul meu de vedere în ați venit cu nimic nou, dar dacă Delia vă dorește foarte mult în grupa ei, cred că acest lucru este posibil"

Delia: Da, îi doresc foarte mult și nu e totul despre voci care se dau în spectacol, e și despre chimie, despre emoție!

Ștefan Bănică: "Nu am cum să nu iau în considerare și participarea lor de acum patru ani. Mi-am adus bine aminte și în mod normal, sigur judeci pentru ce ai văzut, acum, dar răspunsul meu pentru seara asta este NU"

Florin Ristei: "Eu nu am văzut prestația de acum 4 ani, nu știam, așa că apreciez după ce am văzut prima oară. Un grup ca voi nu se poate duce în foarte multe direcții, iar momentul pe care l-am văzut nu a fost prin de creativitate, a fost o piesă cântată pe două voci, foarte corect și cu un touch personal. Colega are nevoie de DA-ul meu așa că aveți DA de la mine.

Grupul Daudia a primit 3 DA și este pe lista de așteptare.

Cine este grupul Daudia de la X Factor 2021

Davide Maiale și Claudia Pasquariello vin din Italia și locuiesc împreună de doi ani, dar sunt logodiți de aproape cinci ani.

“Proiectul nostru s-a născut primul și apoi s-a născut iubirea, așa că muzica ne-a unit și dragostea a venit după”, spune Claudia.

“Noi suntem un cuplu și în viața de zi cu zi și în muzică. Nu suntem pentru prima dată aici, am mai participat la X Factor în 2017 și am decis să încercăm din nou. Chiar dacă am trăit-o deja, e o experiență nouă, este totul nou, pentru că îmi am schimbat stilul și jurații sunt jurații noi. Ceea ce încercăm să facem în seara asta este să reușim să câștigăm 3 din 4 jurați”, spun cei doi.

