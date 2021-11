X Factor 2021, 5 noiembrie. Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au luat scena cu asalt, cu piesa Read All About It

Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au venit la X Factor să le demonstreze celor 4 jurați că ei au factorul X, aducând pe scenă o interpretare nemaiauzită a piesei Read All About It. Siguri pe ei, cei doi cântăreți care formează un duo ocazional, după spusele lui Siba, i-au copleșit pe jurații X Factor.

Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au transmis emoție prin interpretarea piesei Read All About It la X Factor 2021

Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au intrat în scenă pregătiți să facă furori cu vocile lor puternice și cu talentul muzical. Ea e din Calabria, iar el e din Milano.

Delia a remarcat că se simte o energie frumoasă între ei și era nerăbdătoare să îi asculte.

Jurații au rămas cu gura căscată atunci când au auzit ce timbre puternic are Meriam. Siba cânta în intaliană, făcând rap. Cei doi concurenți au fost aplaudați puternic de public și apoi și de jurați.

Citește și: X Factor 2021, 29 octombrie. The Jazzy Jo Experience, trupa renumită, impresionează juriul cu o piesă originală: "Înainte"

Jurizare Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile Jane în sezonul 10 X Factor

“Mi-a plăcut cum au început. (…) Grupul vostru este interesant. Dacă ar fi să comentez ceva ar fi că v-a lipsit puțină energie, și în cântatul tău, și mai ales în răpăitul tău pentru că vocea ta mă duce cu gândul la cântăreții italieni, (…) cu un timbre răgușit pe care nu îl văd în rap”, a spus Ștefan Bănică.

“Îmi place ideea, îmi place combinația, îmi place vocea ta foarte mult, Meriam. Este absolut superbă și felul în care v-ați combinat. (…) Ați făcut un moment artistic”, a mai adăugat Loredana.

“Nu sunteți chiar un grup clasic, (…) ați pregătit momentul. Eu zic că sunteți unul dintre grupurile care poate să se pună direct pe scaun la Delia în Bootcamp”, spune Florin Ristei.

Citește și: X Factor 2021, 29 octombrie. Grupul Daudia a revenit pe scena X Factor cu melodia Jerusalema. Cum a fost momentul

“A fost frumos, a fost minunat. Vreau să rămâneți. Nu pleacă nimeni acasă”, a zis Delia.

Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile au primit 3 X DA de la jurații X Factor și sunt pe lista scurtă a Deliei.

“Ai 2-3 grupuri. Ăștia erau un grup bun, le dai NU să îi lași pe lista de așteptare de unde eu zic că o să îi ia”, a mai spus Florin Ristei în culise, fiind nedumerit.

Cine sunt Jane Meriam și Giovanni Roberto Basile de la preselecțiile X Factor 2021

Siba și Meriam au venit tocmai din Italia pentru X Factor și fac un duo de senzație. Atunci când au fost întrebați dacă formează un cuplu, cei doi au spus că vor lăsa publicul să creadă asta.

Meriam și Siba s-au cunoscut la o sală de concerte din Italia și s-a stabilit o conexiune foarte puternică între ei. Meriam se află de 4 ani în România și a învățat pușin limba pentru că a lucrat în televiziune.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!