Timpul s-a oprit când a apărut Evelina, cu ursulețul de pluș în brațe! Puștoaica de 15 ani i-a uimit pe toți cu o voce de ÎNGER! „Absolut de necrezut”

Surpriză uriașă în cel de-al optulea sezon al emisiunii „X Factor”! Pe scenă și-a făcut apariția Evelina Negru, o puștoaică de doar 15 ani, venită tocmai de la Chișinău!

Se spune că vârsta nu contează deloc atunci când există pasiune și dăruire pentru muzică. Asta a demonstrat și Evelina, care și-a învins emoțiile pentru a urca pe scena „X Factor” în acest sezon.

Aparent timidă, concurenta a demonstrat tuturor că poate interpreta piesa "Tell me you love me" a celebrei Demi Lovato, într-o manieră superbă! Se pare că ursulețul de pluș cu care a venit pe scenă i-a purtat mult noroc.

Juriul a fost parcă fermecat de spectacolul magic de pe scenă, iar puștoaica de doar 15 ani a demonstrat tuturor că are talent din plin!

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Live si pe aplicatia XFactor (iOS/ Android)!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/xfactor.romania

🎼 Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!