X Factor 2020. Ele sunt concurentele care l-au convins pe Bănică să le ofere un scaun în Bootcamp și un loc în etapa următoare

Juratul-îndrumător al categoriei de vârstă 14-24 de ani a mărturisit că s-a temut inițial de dificultatea piesei pe care a ales-o Alexandra, însă aceasta a reușit să creeze un moment de excepție.

Alexandra Sîrghi a participat la X Factor și în sezonul 6, când nu a reușit să treacă de Bootcamp. În sezonul 9 Alexandra a venit mult mai bine pregătită și mai sigură pe ea și se află printre cele 3 concurente alături de care Bănică merge în etapa Duelurilor.

Ioana Ardelean

Ioana Ardelean a interpretat melodia „I'm Not The Only One” și l-a convins pe Ștefan Bănică să ridice de pe scaun o concurentă. Frumuseța și vocea ei sunt atuuri care o diferențiază în această competiție.

„Extrem de frumușică și de talentată. Emani o energie pozitivă. Zâmbetul tău pentru televiziune face cât un but de rating cel puțin de fiecare dată când deschizi gura”, i-a spus Ștefan Bănică.

Delia i-a mărturisit Ioanei că o vede ajungând departe în lumea artistică: „Ești genul de artist pe care îl văd pe culmile succesului. Ești minunată”, i-a spus Delia Ioanei Ardelean.

Andrada Precup

Andrada Precup a oferit un moment de excepție în Bootcamp, jurații au aplaudat-o în picioare și au catalogat momentul ca fiind unul mult decât perfect. Andrada a interpretat melodia „ Lie Ciocârlie” și l-a emoționat până la lacrimi pe juratul-îndrumător.

„E extraordinar. Mi se întâmplă rar ca cineva să mă facă să mă emoționez atât de tare. E o capacitate rară să transmiți așa ceva. E dincolo de concurs. Ești excepțională! Ce s-a întâmplat acum a fost de 10 ori mai puternic decât a fost la repetiții. Dumnezeu ți-a luat pe o parte și ți-a dat pe alta pentru că ai un auz perfect. Ce ai făcut de una singură, fără niciun instrument… Eu sunt încă șocat”, a fost reacția lui Ștefan Bănică la prestația Andradei, luând decizia de a o ridica pe Oana pentru a-I oferi un scaun Andradei.