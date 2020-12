„X Factor” a fost lider de audiență! Marea finală și-a desemnat câștigătorul și spectacolul a fost la superlativ

Răzvan și Dani, în finala emisiunii „X Factor” 2020

”Faptul că am ajuns până aici m-a ajutat să îmi dau seama cât de importantă este evoluția unui concurent și câte lucruri am învățat din această experiență. Am creat o legătură cu Ștefan, pentru că am petrecut mult timp împreună. Pur și simplu mă simt protejată!”, a mărturisit Andrada. Mândru de ea și de parcursul său la X Factor, Ștefan Bănică spune că la rândul său și el a avut de învățat de la Andrada. ”O iubesc pe fata asta, care pentru mine este mai mult decât un concurent la X Factor, cunoscând-o îndeaproape, pentru mine a devenit o mica lecție de viață! O iubesc pentru firescul ei, pentru bucuria ei, pentru modul în care cântă, pentru modul în care transmite, pentru sensibilitatea ei și cu atât mai mult, pentru forța ei!”, a spus Ștefan Bănică.

Italienii de la Super 4, care au făcut senzație sezonul acesta, au cântat în duet cu Raluka. ”Sunt minunați și nu am vrut să stric nimic din momentul acesta, pentru că este al lor! Și vreau foarte tare să vadă toată România că nu este vorba despre naționalitate, ci despre talent!”, a spus aceasta. Pentru momentul alături de mentorul lor, Florin Ristei a plusat și l-a invitat și pe fratele său, Dan, iar piesa individuală aleasă a fost ”Vivo per lei”, care a ridicat temperatura în sală. ”Noi suntem aici pentru muzică, nu pentru competiție, noi ne-am unit datorită muzicii”, au spus încă o dată emoționați, cei patru băieți, care promit să nu întrerupă legăturile cu România. ”Vrem să lansăm în România un cântec propriu, scris de Francesco în limba italiană, pentru noi asta ar fi cireașa de pe tort!”, a spus Aurelio, în timp ce unul dintre colegii săi are planuri de relocare. ”Eu chiar am vorbit cu soția mea să cumpărăm o casă în România și să locuim aici. Pentru mine a fost o surpriză uriașă, iubesc oamenii, iubesc Bucureștiul”, a spus Francesco.