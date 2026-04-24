Daniela Aedo era doar un copil pe vremea când juca în telenovela „Carita de angel” („Îngerașul”) și cucerea pe toată lumea cu drăgălășenia ei. Iată cum arată acum!

Îți mai aduci aminte de fetița din „Îngerașul"? Cum arată Daniela Aedo acum, la 31 de ani

Daniela Aedo s-a făcut cunoscută în toată lumea grație rolului din telenovela „Carita de angel”, difuzată și în România sub numele de „Îngerașul”. La acea vreme, avea doar cinci ani și era o fetiță adorabilă, care cucerea cu zâmbetul și inocența sa.

În prezent, „Dulce Maria” are 31 de ani și s-a transformat într-o tânără superbă. Iată cum arată astăzi!

Citește și: Îţi mai aduci aminte de actrița care a jucat în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”? Cum arată Natalia Streignard la 55 de ani

Cum arată în prezent fetița din „Îngerașul”

„Carita de angel” („Îngerașul”) a fost una dintre cele mai urmărite telenovele mexicane pentru copii din întreaga lume. A fost difuzată pentru prima dată în 2000 și i-a avut ca protagoniști pe Lissett Morelos și Miguel de Leon, alături de Daniela Aedo, fetița de cinci ani care a interpretat-o pe Dulce Maria.

Mulți își amintesc de ea pentru pentru chipul dulce și angelic. Astăzi, Daniela Aedo are 31 de ani și, pe lângă actorie, la care a renunțat la un moment dat, s-a apucat și de muzică.

În urmă cu ceva timp, tânăra actriță a dezvăluit, prin intermediul rețelelor de socializare, ce s-a întâmplat cu ea după ce a apărut în producția de succes.

„După <<Carita de Angel>> am făcut mai multe romane, <<Vivan los ninos>>, <<Contra viento y marea>>, <<Velo de novia>>, și a fost un moment în care am început să merg la școala primară și mi-a plăcut atât de mult să învăț încât am spus: <<Poate vreau să văd ce altceva pot fi în viață și să am școala mea>>. Am prietenii mei din școala primară, din școala gimnazială, din liceu și din universitate. Și chiar în liceu mi-am dat seama că am și gustul pentru muzică. Am început să cânt la chitară, să compun, să cânt, am intrat la Berklee College of Music și am studiat muzica la facultate”, a dezvăluit Daniela Aedo, citată de avantaje.ro.

În plus, ea a făcut și dublaje pentru seriale Disney și filme mexicane, iar, pe rețelele de socializare, își ține fanii la curent cu momentele importante din viața sa. Fotografiile și videoclipurile postate surprind schimbarea fizică prin care a trecut. Cu toate acestea, Daniela continuă să aibă chipul angelic care a consacrat-o.

Pe TikTok, tânăra a dezvăluit, la un moment dat, cum a ajuns să joace în telenovela „Îngerașii”.

„Nu știu dacă știți, dar am ajuns la <<Carita de angel>> din întâmplare, nu atât pentru că părinții mei și-au dorit să fiu actriță, dar au văzut că îmi place foarte mult și așa am făcut-o”, a mărturisit ea, citată de sursa menționată mai sus.

Daniela Aedo s-a născut în Mexic pe 12 februarie 1995. Pe lângă rolul lui Dulce Maria în telenovela „Carita de angel”, produsă de Televisa în anul 2000, ea a interpretat și rolul lui Marisol în telenovela „Vivan los ninos”. Ambele producții au avut succes atât în Mexic, cât și în alte țări, precum România, potrivit Libertatea.

Citește și: Îți mai aduci aminte de fetița din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza în prezent, la 25 de ani. E de nerecunoscut

Daniela Aedo a avut și o apariție în două episoade ale telenovelei de succes „Rebelde”, în 2004. Pe lânga filmările de la „Carita de angel”, Daniela a înregistrat și un CD „Carita de angel”.