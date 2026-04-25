Îți amintești de Frankfurt de la Vacanța Mare? Cum arată acum și cu ce se ocupă actorul la 55 de ani

Iulian Ilinca, actorul care a interpretat personajul lui Frankfurt din Vacanța Mare, are acum 53 de ani.

El a devenit cunoscut pentru replica „Te sparg, să moară mama!", replică ce l-a consacrat.

După ce a făcut furori cu rolul său din Vacanța Mare, stârnind hohote de râs în rândul telespectatorilor, Iulian Ilinca a devenit rapid unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie. Cu un talent deosebit, mult umor și carismă, Iulian Ilinca și-a continuat cariera departe de lumina reflectoarelor.

El nu a renunțat niciodată la scenă, iar pasiunea lui pentru actorie l-a determinat să facă performanță, iar numărul său de fani a crescut.

Cum arată acum Iulian Ilinca la 53 de ani

În sketch-urile cu Vacanța Mare, Iulian Ilinca a interpretat rolul lui Frankfurt, fiul cuplului Leana și Costel. Cu replicile sale amuzante, el a reușit să stârnească mereu hohote de râs. Recent, actorul a jucat în câteva comedii și s-a bucurat să joace alături de alți mari actori pe platourile de filmare.

Rolul său din Vacanța Mare a fost cel care l-a făcut cunoscut pe Iulian Ilinca, transformându-l într-o figură cunoscută pe scena comediei românești. El a devenit cunoscut pentru replica „Te sparg, să moară mama!”, replică ce l-a consacrat.

Chiar dacă anii au trecut peste el, actorul în vârstă de 53 de ani și-a păstrat optimismul și simțul umorului care l-au caracterizat mereu.

Cu aceleași trăsături din tinerețe, dar vizibil schimbat o dată cu trecerea timpului, Iulian Ilinca este în continuare activ atât pe scenă, cât și pe rețelele de socializare, acolo unde și-a creat o bază de fani.

În urmă cu mai mulți ani, actorul a filmat la Geoagiu-Băi pentru pelicula „Secretul lui Zorillo” regizată de Robert Popa.

Apoi în 2022, Iulian a interpretat rolul lui Mugurel în filmul „Pup-o, mă!”, urmând apoi să aibă colaborări cu mai mulți actori de mare calibru de la noi din țară. Recent a jucat în piesa de teatru „Singură Acasă” la Palatul Național al Copiilor, iar acum face parte din distribuția piesei „Amor, bucluc și balamuc” care are premiera pe 23 aprilie la Buzău.

Astăzi el continuă să își expună creativitatea pe rețelele de socializare acolo unde îi anunță mereu pe urmăritorii săi despre spectacolele pe care le joacă.

