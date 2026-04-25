Creatura țepoasă descoperită în mare. Ce e specia care i-a uimit pe cercetători

O descoperire recentă i-a pus pe gânduri pe oamenii de știință din întreaga lume: o creatură marină aparent banală ar putea funcționa ca și cum întregul ei corp ar fi un creier.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Aprilie 2026, 17:15 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 13:49
Creatura țepoasă descoperită în zona Mediteranei. Ce e specia care i-a uimit pe cercetători | Captura Youtube

O descoperire recentă a oamenilor de știință ar putea rescrie modul în care înțelegem creierul. O creatură marină aparent simplă, ariciul de mare mov (Paracentrotus lividus), funcționează ca și cum întregul său corp ar fi un creier, potrivit ecoticias.com.

Cu alte cuvinte, nu are un creier central, însă fiecare parte a corpului contribuie la procesarea informației, asemenea unei „minți distribuite”.

Citește și: Creatura descoperită pe plajă, eșuată din mare, care i-a speriat pe localnici. Cum arată și ce spun cercetătorii

Cercetarea a fost realizată de o echipă internațională condusă de Stazione Zoologica Anton Dohrn din Italia și Museum fur Naturkunde din Berlin, potrivit sursei citate mai sus.

Folosind o tehnologie avansată, numită secvențiere ARN la nivel de nucleu individual, cercetătorii au analizat fiecare tip de celulă din aricii de mare tineri, imediat după metamorfoză. Rezultatele au fost spectaculoase.

În locul unei rețele nervoase simple, difuze, așa cum erau descrise până acum echinodermele, oamenii de știință au descoperit un sistem nervos integrat, cu o organizare genetică foarte asemănătoare cu cea a creierelor vertebratelor, inclusiv al omului, potrivit ecoticias.com.

Analiza a dus la crearea unui adevărat atlas celular al organismului. Cercetătorii au identificat: opt grupuri majore de tipuri celulare, 29 de familii distincte de neuroni, 15 tipuri diferite de celule fotoreceptoare. De asemenea, multe dintre aceste celule folosesc aceleași familii de gene implicate în funcționarea creierului și a retinei la vertebrate.

„Animalele fără un sistem nervos central convențional pot dezvolta, totuși, o organizare de tip creier”, a explicat Jack Ullrich Luter, unul dintre autorii studiului.

Un corp care e aproape în întregime „cap”

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ține de organizarea corpului. Aproape întreaga suprafață a corpului funcționează după un program genetic specific capului. Ariciul de mare este aproape în întregime un „cap” învelit într-o cochilie, fără o delimitare clară a trunchiului.

Deși nu are ochi, ariciul de mare nu este orb. Cercetătorii au descoperit celule sensibile la lumină distribuite pe întreaga suprafață a corpului. Acestea produc opsine - aceleași proteine care permit vederea la vertebrate.

Un tip nou de celule combină melanopsina cu o opsină de tip Go, sugerând o capacitate avansată de detectare și procesare a luminii. Mai mult, părți întinse ale sistemului nervos reacționează direct la lumină. Astfel, ariciul își poate construi o imagine rudimentară a mediului înconjurător, folosindu-și întreaga piele, mai transmite sursa citată mai sus.

Ariciul de mare mov este o specie comună în Marea Mediterană și în nord-estul Oceanului Atlantic.

El se hrănește cu alge și ierburi marine și joacă un rol esențial în ecosistemele de coastă. Populațiile sale pot deveni atât de numeroase încât transformă recifele bogate în adevărate „deşerturi” subacvatice, lipsite de vegetație.

În același timp, este o delicatesă culinară în multe țări mediteraneene, fiind intens pescuit.

Este această creatură inteligentă?

Deși descoperirea este spectaculoasă, oamenii de știință sunt prudenți. Faptul că ariciul de mare are o organizare similară unui creier nu înseamnă că este inteligent în sens uman sau că are conștiință.

Cu toate acestea, studiul arată clar că împărțirea simplă între organisme „cu creier” și „fără creier” este mult prea limitată.

Citește și: Creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată în istorie. În trecut se credea că scufundă nave

Rezultatele acestei descoperiri nu sunt importante doar pentru teorie, ci și pentru practică.

Înțelegerea unui sistem nervos atât de complex ar putea ajuta cercetătorii să studieze mai bine comportamentul aricilor de mare, reacțiile lor la stres, poluare și schimbări climatice.

Aceste informații ar putea contribui la prezicerea momentelor în care ecosistemele marine se pot transforma drastic, precum trecerea de la recife bogate la zone sterile, potrivit ecoticias.com.

Descoperirea sugerează că inteligența și procesarea informației pot apărea în forme complet diferite de cele cu care suntem obișnuiți.

Această perspectivă schimbă modul în care privim viața marină și ne amintește că natura este mult mai complexă decât pare la prima vedere.

În ce stare a fost returnat Coiful de la Coțofenești. Cum pot vedea românii ce daune a suferit în urma furtului... Adevărul din spatele morții Prințului Philip. Boala secretă care l-a măcinat ani întregi pe soțul Reginei Elisabeta a II...
AS.ro A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare! A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare!
Observatornews.ro Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
Antena 3 Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
SpyNews Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
În ce stare a fost returnat Coiful de la Coțofenești. Cum pot vedea românii ce daune a suferit în urma furtului
În ce stare a fost returnat Coiful de la Coțofenești. Cum pot vedea românii ce daune a suferit în urma furtului
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Kira Kiralina, pisica din România care a cucerit Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
Kira Kiralina, pisica din România care a cucerit Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung”
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta!
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta! BZI
Final de coșmar: 4 zodii scapă de necazuri după un ciclu greu de 8 ani
Final de coșmar: 4 zodii scapă de necazuri după un ciclu greu de 8 ani Jurnalul
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
