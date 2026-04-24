Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Triburile s-au unificat și au asistat la un duel dur! Cine a rămas și cine a fost eliminat

Concurenții din Republica Dominicană au parte de o nouă săptămână intensă la Survivor România 2026. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 23:30 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 23:35
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Survivor 2026 liveblog, 24 aprilie 2026

  • 23:30

Marian Godină și Olga Barcari s-au duelat pe un traseu dificil, încheiat cu aruncări de disc pentru doborârea totemurilor. După o confruntare extrem de tensionată, victoria a fost decisă la limită. Marian Godină merge mai departe, iar Olga Barcari părăsește competiția.

Articolul continuă după reclamă
  • 23:00

Ediția a adus o răsturnare de situație, după ce Adi Vasile a anunțat că urmează un duel. Surpriza a fost completată de apariția lui Marian Godină și a Olgăi Barcari, considerați eliminați. Iată ce mărturisiri au făcut cei doi despre perioada dificilă petrecută pe Insula Exilului.

  • 22:40

Adi Vasile a anunțat noile bandane, simbolul unificării concurenților. Fiecare participant și-a ales una și a vorbit despre noua etapă. Gabi Tamaș a avut o reacție tranșantă: „Vom fi dușmani, nu coechipieri”.

  • 22:20

Concurenții din ambele triburi s-au întâlnit pentru a discuta separat strategiile înaintea etapei decisive a jocului. Fiecare încearcă să afle planurile celorlalți și să-și construiască propriile alianțe înainte de unificare, când vor locui împreună. „Nu pot să mă bucur de ceea ce văd, pentru că fiecare are câte un plan, câte o strategie”, a spus Gabi Tamaș.

  • 22:10

Faimoșii și Războinicii au lăsat deoparte competiția și s-au reunit la o petrecere de unificare spectaculoasă. Pentru prima dată, concurenții au apărut în ținute elegante, aranjați și pregătiți pentru o seară specială. Bianca Stoica și-a îndreptat atenția către Aris Eram, pe care își dorește să-l cunoască mai bine.

  • 22:00

Înainte de petrecerea de unificare, Faimoșii au avut parte de răsfăț și momente de relaxare. Concurenții au defilat în ținute elegante, fiind aplaudați de colegi. „O zi minunată, cu multe surprize”, a spus Patricia Vizitiu.

  • 21:30

Înainte de petrecerea de unificare, Războinicii au avut parte de răsfăț: dușuri, haine curate și o stare de bine. Concurenții au defilat apoi în ținute elegante, spre entuziasmul colegilor. Complimentele nu au întârziat să apară: „Ești superbă!”.

  • 21:00

Olga Barcari are parte de o surpriză pe Insula Exilului, unde îl întâlnește pe Marian Godină. Cei doi discută despre experiențele din competiție și tensiunile din trib. Un mesaj misterios îi anunță că urmează o confruntare decisivă.

  • 20:50

Anunțul unificării triburilor aduce emoții puternice în tabăra Faimoșilor. Concurenții privesc momentul ca pe o confirmare a parcursului lor în competiție. Entuziasmul se îmbină cu nerăbdarea pentru noua etapă.

  • 20:40

Războinicii primesc vestea mult așteptată: urmează unificarea triburilor. Adi Vasile le-a cerut să-și strângă lucrurile pentru o nouă etapă a competiției.

  • 18:00

Dușuri, haine curate, o masă pe cinste și stare de bine – de toate vor avea parte cei care se vor numi, pentru ultima dată, Faimoși și Războinici. Cu toate acestea, seara va avea și un punct neașteptat când Adi Vasile va da o veste incredibilă: ”Vreau să vă spun că sunteți într-o competiție. Iar acum am o informație foarte importantă pentru voi – am să vă rog să vă pregătiți pentru că veți merge cu toții la Duel”.

Prima eliminare a săptămânii va avea loc chiar la finalul acestei seri, însă nu va fi și ultima! Duminică, un alt concurent va pleca acasă, după un Duel extrem de puternic. Pentru cine se vor stinge flăcările în acest weekend? Cine nu va putea trăi cu adevărat noua etapă a show-ului?

  • 15:00

”Nu m-am gândit că voi prinde Unificarea. Mă bucur că am rămas printre cei mai buni”, va precizia Patricia Vizitiu, completată de colegul ei Cristi Boureanu: ”faptul că am reușit să ajung la Unificare înseamnă un obiectiv atins”.

Alți concurenți din ambele triburi vor puncta că această bornă a fost gândită încă de la clipa plecării din București. ”Simt că toată lumea abia așteaptă acest moment”, va puncta Aris, în timp ce Ramona Micu va preciza: ”cred că mulți dintre noi ne-am pus acest obiectiv. Sunt foarte încântată”.

  • 13:00

La aproape patru luni distanță, toți cei care au rămas în competiție au devenit mai siguri pe propriile forțe, mai motivați și mai capabili să lupte pentru a ajunge până la final. Astăzi, de la ora 20:30, Survivor ajunge într-un punct visat – UNIFICAREA, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

În plus, prima eliminare a săptămânii va avea loc chiar la finalul acestei seri, însă nu va fi și ultima!

Ce păreri vor avea concurenții, la unificare? Române de văzut diseară, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor, 24 aprilie 2026. Cum s-au transformat Faimoșii, după aproape patru luni în Republica Dominicană. Cum arată acu...
Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
