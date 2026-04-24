Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani

Nicoleta Luciu a devenit cunoscută la o vârstă fragedă, însă puțini își amintesc cum arăta la 20 de ani, când bifa primele sale apariții televizate. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 13:52 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 14:26
La cei 45 de ani ai săi, Nicoleta Luciu se poate mândri cu realizările sale atât profesionale cât și personale. Fostă actriță, cântăreață și model, și actualmente moderatoare de podcast, Nicoleta Luciu este o prezență extrem de îndrăgită în spațiul public autohton, însă nu mulți își amintesc ce făcea când a început să apară la TV.

În anul 2000, Nicoleta Luciu a fost invitată în emisiunea de la Antena 1 Noaptea Târziu cu Mircea Badea, unde a vorbit despre reușitele ei de până atunci în lumea modellingului, dar și despre postul de asistentă medicală pe care îl avea.

Cum arăta Nicoleta Luciu la 20 de ani

La 20 de ani Nicoleta Luciu era asistentă medicală la spitalul Bagdasar-Arseni, la Terapie Intensivă, după ce absolvise un liceu de Matematică-Fizică. Cu un an înainte, obținuse titlul de Miss România 1999, după ce își începuse cariera de model.

„În clasa a X-a o prietenă mi-a spus că se fac niște cursuri de cruce roși, am mers împreună, ne-am înscris la aceste cursuri care au ținut 2 ani, am făcut practica la chirurgie, la Spitalul Universitar , mi-a plăcut ce am făcut, chiar eram una dintre elevele cele mai sârguincioase, mai exista câte un pacient de care mă legam foarte tare, mă duceam îi făceam tratamentul, îi cumpăram un fruct, mă implicam emoțional. După ce am terminat Liceul, am dat la școala postliceală Victor Babeș. După acești trei ani îmi doresc să devin moașă, să ajut mamele să nască mai ușor, cu un zâmbet, cu o vorbă bună”, spunea Nicoleta Luciu în anul 2000, la Antena 1.

În cadrul aceleiași emisiuni, Miss România 1999 își anunța lansarea în muzică.

În anul 2000 Nicoleta Luciu avea o înălțime de 1,75 m, 51 de kilograme, iar dimensiunile de 92-61-90. 26 de ani mai târziu, Nicoleta Luciu este în continuare una dintre cele mai frumoase și îndrăgite femei din România.

