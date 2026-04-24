Cum arăta Alexandra Stan la 15 ani și ce voce avea atunci. A fost invitată într-o emisiune de pe Antena 1

La debutul ei TV la vârsta de 15 ani, Alexandra Stan avea o voce tânără, promițătoare și plină de energie.

Înainte de a deveni o artistă cunoscută internațional, Alexandra Stan era doar o adolescentă cu aspirații mari. Ea a cochetat cu muzica de la o vârstă fragedă, participând la numeroase concursuri, inclusiv la una dintre edițiile Festivalului de Muzică Ușoară din Mamaia, potrivit Cancan.

Prima apariție televizată a avut-o la doar 15 ani, atunci când a urcat pe scena emisiunii „Hi-Q noi 2” de pe Antena 1 (2004), prezentată de Mihai Sturzu și Florin Grozea pe plaja din Mamaia.

Citește și: Secrete despre sarcina Alexandrei Stan, ascunse în cel mai recent videoclip ai noii sale piese "forEva". Cum se simte artista

Cum suna vocea Alexandrei Stan la 15 ani

Articolul continuă după reclamă

Timidă, dar încrezătoare în propriul talent, Alexandra Stan a urcat pe scenă și a interpretat o melodie din repertoriul Paulei Seling, reușind să atragă atenția prin naturalețe și vocea caldă, potrivit sursei citate mai sus.

IMAGINI ȘI VIDEO AICI.

Câțiva ani mai târziu, Alexandra Stan avea să se transforme într-un fenomen la muzicii românești. În anul 2009, artista a lansat primul său single „Lollipop”, care a făcut furori în România.

Apariția hitului „Mr. Saxobeat”, în anul 2010, a propulsat-o pe Alexandra Stan direct în topurile muzicii internaționale. Piesa a devenit un succes la nivel global, ocupând primul loc în „Romanian Top 100” timp de opt săptămâni, mai notează Cancan.

Piesa a ajuns pe prima poziție în țări precum Danemarca, Italia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Austria, Germania și Elveția. În scurt timp, au venit cererile pentru a urca pe marile scene ale lumii, colaborări cu artiști de renume. Ea a devenit și o prezență constantă la radio, TV și media.

Citește și: Alexandra Stan e însărcinată! Artista va deveni mamă pentru prima dată la 36 ani. Prima imagine cu burtica de gravidă

Alexandra Stan a vorbit despre experiențele care au maturizat-o

Invitată în urmă cu ceva timp în podcast-ul Fain și Simplu, Alexandra Stan a vorbit deschis despre mai multe subiecte delicate din viața ei, care au format-o și au ajutat-o să se maturizeze. Artista a oferit detalii emoționante despre relațiile toxice în care a fost.

Alexandra Stan a fost mereu deschisă cu fanii ei și nu și-a ascuns niciodată sentimentele. Fie că trece prin momente de bucurie sau mai puțin fericite, frumoasa artistă împărtășește totul cu cei care o admiră.

„Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri din lumină, de la Dumnezeu, bune. Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour managerul meu atunci și avea cartela de la cameră”, a povestit Alexandra Stan.