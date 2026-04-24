Home Showbiz Vedete Cum arăta Alexandra Stan la 15 ani și ce voce avea atunci. A fost invitată într-o emisiune de pe Antena 1

La debutul ei TV la vârsta de 15 ani, Alexandra Stan avea o voce tânără, promițătoare și plină de energie.

Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 20:00 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 13:20
Înainte de a deveni o artistă cunoscută internațional, Alexandra Stan era doar o adolescentă cu aspirații mari. Ea a cochetat cu muzica de la o vârstă fragedă, participând la numeroase concursuri, inclusiv la una dintre edițiile Festivalului de Muzică Ușoară din Mamaia, potrivit Cancan.

Prima apariție televizată a avut-o la doar 15 ani, atunci când a urcat pe scena emisiunii „Hi-Q noi 2” de pe Antena 1 (2004), prezentată de Mihai Sturzu și Florin Grozea pe plaja din Mamaia.

Cum suna vocea Alexandrei Stan la 15 ani

Timidă, dar încrezătoare în propriul talent, Alexandra Stan a urcat pe scenă și a interpretat o melodie din repertoriul Paulei Seling, reușind să atragă atenția prin naturalețe și vocea caldă, potrivit sursei citate mai sus.

Câțiva ani mai târziu, Alexandra Stan avea să se transforme într-un fenomen la muzicii românești. În anul 2009, artista a lansat primul său single „Lollipop”, care a făcut furori în România.

Apariția hitului „Mr. Saxobeat”, în anul 2010, a propulsat-o pe Alexandra Stan direct în topurile muzicii internaționale. Piesa a devenit un succes la nivel global, ocupând primul loc în „Romanian Top 100” timp de opt săptămâni, mai notează Cancan.

Piesa a ajuns pe prima poziție în țări precum Danemarca, Italia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Austria, Germania și Elveția. În scurt timp, au venit cererile pentru a urca pe marile scene ale lumii, colaborări cu artiști de renume. Ea a devenit și o prezență constantă la radio, TV și media.

Alexandra Stan a vorbit despre experiențele care au maturizat-o

Invitată în urmă cu ceva timp în podcast-ul Fain și Simplu, Alexandra Stan a vorbit deschis despre mai multe subiecte delicate din viața ei, care au format-o și au ajutat-o să se maturizeze. Artista a oferit detalii emoționante despre relațiile toxice în care a fost.

Alexandra Stan a fost mereu deschisă cu fanii ei și nu și-a ascuns niciodată sentimentele. Fie că trece prin momente de bucurie sau mai puțin fericite, frumoasa artistă împărtășește totul cu cei care o admiră.

„Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri din lumină, de la Dumnezeu, bune. Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour managerul meu atunci și avea cartela de la cameră”, a povestit Alexandra Stan.

