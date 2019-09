Mihai Morar, în pelerinaj pe Muntele Athos! Prezentatorul l-a cunoscut pe călugărul care a privatizat România

Mihai Morar și-a dorit dintotdeauna să ajungă la Muntele Athos. Prezentatorul „Răi da' Buni” a știut că, la un moment dat, Dumnezeu va face cumva să îl trimită acolo. Dorința i s-a îndeplinit, iar Mihai mărturisește că a venit cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

„Totul a fost pregătit în două zile. În momentul în care am lăsat mașina în parcare și am luat barca înspre Athos, am zis că vreau să uit tot ce mi-au povestit oamenii care au fost acolo, tot ceea ce am citit despre Athos și să iau totul ca atare. Nu m-am așteptat să văd minuni, nu m-am dus să aflu răspunsuri”, a povestit Mihai Morar.

Experiența a fost una cu totul specială. Mihai Morar a venit cu o nouă percepție asupra vieții, după discuțiile pe care le-a avut cu călugării de la Athos.

„Oamenii ăștia sunt mult mai bine conectați la lumea asta decât noi, pentru că o văd de acolo, de sus. Ei știu ce se întâmplă în lumea asta. Am scris pe Facebook povestea călugărului grec care a lucrat la una dintre cele mai mari companii de audit din lume și a privatizat Sidex Galați”, a continuat prezentatorul.

Mai multe detalii despre pelerinajul lui Mihai Morar, în materialul video de mai sus.

