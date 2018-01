NEATZA LA 10 ANI. Filmele anului 2008, atunci când cea mai iubită emisiune matinală, „Neatza cu Răzvan și Dani”, se lansa. Sigur vi le amintiți!

De 10 ani, în prima zi din luna februarie, sărbătorim cea mai iubită emisiune matinală din România. Emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” este aproape nelipsită dimineața în casele românilor, din anul 2008. Echipa de la Antena 1 muncește de un deceniu să vă însenineze fiecare zi. Nici nu mai aveți nevoie de vreun film de comedie, nu-i așa? Că tot vine vorba, noi vă aducem aminte de filmele anului 2008.

Anul 2008 nu a trecut neobservat în domeniul cinematografiei, iar la nivel internațional mai jos sunt filmele care l-au marcat. Dacă nu le-ați văzut, acum e momentul. Sărbătorim cum se cuvine 10 ani de Neatza!

The Curious Case of Benjamin Button - o adaptare după nuvela lui F. Scott Fitzgerald, din anii 1920, despre un om care s-a născut pe la 80 de ani și care în loc să îmbătrânească, întinerește.



„Un om ca oricare altul, care nu poate ține timpul în loc”, așa începe „Strania poveste a lui Benjamin Button". Începând la New Orleans, la sfârșitul primului război mondial, în 1918, și pană în pragul secolului 21. Filmul relatează povestea unui om ieșit din comun, a oamenilor și locurilor pe care le descoperă de-a lungul acestui parcurs, a iubirilor și despărțirilor pe care le trăiește, a bucuriilor vieții, a morții, și a lucrurilor ce dăinuie dincolo de timp.



The Dark Knight - O urmare a hitului de acțiune Batman Begins. „Cavalerul negru” îi reunește pe regizorul Christopher Nolan și pe starul Christian Bale, care reia în această nouă peliculă rolul lui Bruce Wayne/Batman. Cu ajutorul locotenentului Jim Gordon și a hotărâtului procuror districtual, Harvey Dent, Batman începe lupta împotriva crimei organizate din Gotham City pentru a o strârpi definitiv. Inițial, triumviratul se dovedește a fi eficient, dar în curând cei trei devin ținta unui geniu al răului, cunoscut sub numele de Joker, care aruncă orașul în anarhie, forțându-l pe Cavalerul negru să încalce fragila graniță dintre erou și răzbunător.



Slumdog Millionaire - un film despre cum poate ajunge un copil al străzii, analfabet, să cunoască toate răspunsurile emisiunii „Vrei să fii milionar?” și să câștige 500.000 de dolari. Jamal este arestat de poliție sub suspiciunea de fraudă. Jamal începe să le povestească polițiștilor întreaga sa viață, de când era mic și până în ziua în care a ajuns în concurs. Fiecare capitol din viață sa poate oferi răspunsul la o întrebare din concurs. Este puștiul un geniu? Are noroc? Sau este vorba de destin?



Taken - „Teroare în Paris” este primul film din trilogia care a făcut furori în lumea întreagă. Bryan, fost agent secret, are la dispoziție doar câteva ore pentru a o salva pe fiica sa, Kim, din mâinile unei bande de infractori specializați în trafic de carne vie. Panica se intensifică din cauza unui obstacol fundamental: Bryan se află în Los Angeles, iar Kim în Paris și are doar 72 de ore pentru a-și găsi fiica.



The Reader - este inspirat de romanul lui Bernhard Schlink, publicat în 1995, care are la bază povestea unei aventuri dintre un adolescent și o femeie mai în vârstă.



Atunci când adolescentul de 15 ani Michael Berg se îmbolnăvește de scarlatină și se prăbușește pe stradă, este salvat și condus până acasă de către Hanna Schmitz, o femeie misterioasă de doua ori mai în vârstă decât el. După ce intră în convalescență, tânărul o caută pe străină ca să îi mulțumească pentru ajutorul acordat și între cei doi începe o aventură amoroasă pasională și intensă, care se termină brusc în momentul în care Hanna dispare fără nicio explicație din viața lui Michael.



La mulți ani, ”Neatza cu Răzvan și Dani”! Cum arătau matinalii preferați la debut

Nu trebuie să ignorăm nici producțiile românești. Unele dintre ele au fost apreciate peste hotare și au dus mai departe talentul românilor.

„Restul e tăcere” în regia lui Nae Caranfil - cea mai scumpă realizare cinematografică românească până la acea dată, costând aproximativ 8.400.000 de lei (peste 2.400.000 de euro). Tânărul GRIG este fiul unei vedete a Teatrului Național, acum aproape 100 de ani. Dar propriul său bilanț este oarecum dezamăgitor. Prea scund pentru scenă, prea timid cu femeile, excesiv în stilul de viață, fiul e pe cale să comită greșeala capitală, păcatul de neiertat în ochii tatălui: să regizeze un film de cinema! Îl visează ca pe cel mai grandios și mai lung film realizat vreodată. A primit 9 premii Gopo printre care Gopo pentru cel mai bun film, Cel mai bun scenariu, Cea mai bună imagine​.



„Boogie” în regia lui Radu Muntean - un film autentic despre tentații și viața de familie. Plecat cu soția și copilul de 3 ani la mare, în minivacanță legală, Bogdan Ciocazanu se întâlnește întâmplător cu cei mai buni prieteni din liceu, la data și locul de care îi leagă cele mai glorioase escapade bahico-sexuale din tinerețe. După masa de seară, servită pe terasă unui hotel care-i trezește amintiri din tinerețe, Bogdan, sau Boogie, cum îi spun prietenii, se vede prins între obligațiile de familie și tentația de a retrăi o seară că în vremurile bune, când viață părea simplă și frumoasă.



„Podul de flori” în regia lui Thomas Ciulei - filmul este ilustrarea unui fenomen social de amploare - migrația economică masivă - care afectează profund structura familiei. Mama pleacă în Italia, iar tatăl își asumă și rolul acesteia. Adulți și copii, își au fiecare locul lor, încercând să contribuie la păstrarea unui univers nealterat.



„Elevator” în regia lui George Dorobanţu - adaptarea cinematografică a piesei omonime scrise în 2004 de Gabriel Pintilei, având ca punct de pornire un eveniment real petrecut la Londra în 2002. Atât piesa cât și filmul au câștigat numeroase premii la festivaluri naționale și internaționale. Un băiat și o fată rămân blocați în liftul de marfă al unei fabrici, care inițial le păruse foarte potrivit pentru aventura lor.



Cele mai importante premii din cinematografie, Premiile Oscar, care în anul 2008 se aflau la cea de-a 80-a ediție, au fost înmânate după cum urmează:

Cel mai bun film al anului 2008 a fost „No Country for Old Men”, acțiunea se petrece în vremurile noastre, când traficanții de droguri își fac de cap, iar orășelele au devenit poligoane de tragere în aer liber.



Premiul pentru cel mai bun regizor a fost înmânat lui Joel Coen și lui Ethan Coen, cei care au strigat „Acțiune” pentru „No Country for Old Men”.

Daniel Day-Lewis a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal pentru producția „There Will Be Blood”.



Marion Cotillard a primit Oscarul pentru rolul său principal din „La Vie en Rose”.



Alte premii Oscar notabile din anul 2008 i-au adus în atenția publicului pe: Javier Bardem pentru „Cel mai bun actor în rol secundar - No Country for Old Men”, Tilda Swinton ca „Cea mai bună actriță în rol secundar” pentru filmul „Michael Clayton”, Diablo Cody pentru „Cel mai bun scenariu original” oferit filmului „Juno”, Robert Elswit pentru „Cea mai bună imagine” oferită filmului „There Will Be Blood” și Dario Marianelli pentru Cea mai bună coloană sonoră pentru „Atonement”.

NEATZA LA 10 ANI! Matinalii au avut zece invitați surpriză, care ți-au făcut diminețile mai frumoase! Ai dansat cu Dr. Alban, ai cântat cu Julio Iglesias Jr. și l-ai văzut pe Mike Tyson jucând tenis de masă!

Anul 2008 trebuie consemnat și pentru valorile cinematografice românești.

Cel mai bun film independent românesc al anului 2008 a fost „Elevator” în regia lui George Dorobanţu. A fost recunoscut și internațional și a primit premii importante.

Premiul de „Cea mai bună actriţă într-un film românesc” în 2008 i-a fost decernat Anamariei Marinica pentru filmul „Boogie”. Tot pentru aceeași producție, Dragoș Bucur a fost numit cel mai bun actor într-un film românesc în 2008.



Cel mai bun regizor al anului 2008 a fost Nae Caranfil, cu producția „Restul e tăcere”.

Ursul de aur a fost acordat filmului ferman „Tropa de Elite”, în regia lui José Padilha.



În 1997, înainte de vizita Papei în Rio de Janeiro, căpitanul Nascimento de la BOPE, o brigadă specială a poliției, primește sarcina de a eradica total traficul de droguri din zonă mahalalelor lângă care va fi cazat Papa. Căpitanul încearcă să găsească un înlocuitor, pentru că soția lui este însărcinată, iar planurile lui de viitor includ și preluarea unor sarcini mai puțin periculoase, precum cea de antrenare a noilor recruți.

Matinalii de la Antena 1 vă aduc în casă voie bună, energie și emoție, exact ca niște actori talentați și trebuie să recunoaștem că „Neatza cu Răzvan și Dani” este asemenea unui serial de top, recunoscut și urmărit de toată lumea. La cât mai multe sezoane, așadar! La mulți ani, dragă Răzvan și dragă Dani!

Surse: cinemagia, wikipedia, liternet.ro

Foto: vanityfair, cinemagia.ro

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!