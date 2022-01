Adela, sezon 3, rezumat 27 ianuarie 2022. Andreea trăiește, copilul ei moare, iar Adela și Mihai vor deveni părinți

Povestea serialului Adela îi ține cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV, cât și online, pe Antena PLAY.

Citește și: Ce s-a întâmplat în serialul Adela, episod cu episod. Sezonul 3 se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY

Rezumatul episodului 1 din Adela, sezonul 3, 27 ianuarie 2022: Adela și Mihai vor deveni părinți, însă Andreea pierde sarcina

La câteva săptămâni de la evenimentul de pe marginea piscinei, Adela continuă să aibă coșmaruri. Se trezește deseori tulburată, dar Mihai este lângă ea să o ajute. La bine și la greu, este acolo.

„Acum ce ai visat?”, o întreabă el.

„Același lucru. Trăiesc de fiecare dată momentul ĂLA. Nu pot să cred că sora mea mi-a salvat viața. Dacă nu era ea...”.

„Hai, nu te mai gândi la asta. Vino aici”, iar iubitul ei o sprijină de umărul lui.

Ajunsă în arest, Nuți primește vizite. Întâi merge Florica la ea, să o vadă și să îi ducă niște chiftele. Are și niște curiozități spre finalul vizitei.

„Auzi, bre, tu chiar l-ai omorât pe moșul ăla?”, o întreabă Florica cu vocea tremurândă.

„Dă-te dracu cu chiftelele!”, îi răspunde Nuți în sictir și se ridică de pe scaun.

Citește și: Adela Live. Unde poți urmări episoadele online. Serialul îi ține cu sufletul la gură pe fani

Și Luca este afectat de cele întâmplate. Doarme cu mama lui, care îl imploră să facă un efort și să își revină. „Stela a murit din cauza mea, cum să îmi revin?”, se revoltă el.

„Și ce dacă a murit fata aia? Important e că tu trăiești”, îi spune Delia.

„Cum poți să spui așa ceva?! A murit un om nevinovat din cauza mea!!!”.

Procurorul Lascu, însoțit de colegul lui, Toma Lungu, continuă investigațiile. Fac ce fac și ajung față în față tot cu Martha. „Eu zic să vă ocupați de criminalii adevărați, că am senzația că iar vă scapă ceva printre degete, hmm”, le sugerează ea amândurora.

Floppy se declară deja îndrăgostit până peste cap de Livia, dar ea îl atenționează să nu folosească cuvinte prea mari, precum „iubire”, atât de repede. „Hai, te rog, să o lăsăm un pic mai moale cu declarațiile astea”, spune ea.

Paul Andronic și Ana Maria se întorc din luna de miere, spre bucuria Marthei și nefericirea lor.

Între timp, Mitu plânge la mormântul lui Traian Dincă, unde merge cu lumânări și așterne trei garoafe roșii. „Sper ca acuma să te odihnești în pace, că eu n-am odihnă...”. Ulterior, Ana Maria va merge și ea cu flori la același mormânt, unde îl va întâlni pe Mitu, căruia îi mărturisește că nu are cum să-l ierte.

„Tu nu ai ce să cauți la mormântul lui tata”.

Și Mitu merge să o viziteze pe Nuțica în arest, dar ea „n-are treabă cu trădătorii”.

„Te rog să nu îmi întorci spatele, te rog, mi-e atât de dor de tine. Tu ești femeia me. Sufăr ca un câine”, îi spune Mitu soției lui.

„Mitu, ești culmea tupeului, bă, băiatule! Tot tu te plângi? Bă, băiatule, nu mă înnebuni. Te plângă că suferi? Vino, bre, acia. Hai să vezi cum e să împarți WC-ul cu cinci disperate, să meargă ploșnițele pe tine când dormi. Facem schimb??? Mitu, puiul meu, ai murit pentru mine”.

Mihai și Călin sunt revoltați când aud că procurorul Lascu nu îl poate aresta pe Lucian pentru că Martha recunoaște nimic. Călin: „Bro, dar femeia ne-a spus clar și răspicat că ea l-a pus pe Lucian să-i omoare pe Bebe și pe nea Gheorghe”.

„Uite cum am ajuns de unde-am plecat. N-avem nicio dovadă, avem doar vorbe”, conchide Mihai.

Și Martha se duce la Nuțica. Aceasta o întâmpină cu ironii, ca mai apoi să îi dea lacrimile și să devină furioasă, lovind cu telefonul în geam.

„O să ieși. Nuți, o să fii liberă”, îi spune Martha, mai mult șoptit. „Te-am ajutat pentru că fata ta i-a salvat viața nepoatei mele. De-aia”.

„Fata mea s-a sacrificat pentru Adela!!!”, spune Nuți, cu durere în suflet.

Andreea se află în spital, în comă, intubată. Mitu plânge lângă patul ei. „Nu te da bătută, ai o viață înaintea ta”. La un moment dat, sosește și Adela, care spune că nu o să se ierte niciodată dacă Andreea nu își revine. Într-un moment de o sensibilitate puternică, îi spune Andreei: „Mi-ai arătat că, în adâncul sufletului tău, ești un om bun. Nu pot să cred că mi-ai salvat viața”. Adela își aduce aminte de momentele frumoase pe care le-a avut lângă ea. Plânge.

Între timp, Delia îi spune adevărul lui Paul: „Tata s-a sinucis. Nu a fost niciun accident de vânătoare”.

În fața sediului Poliției, Călin o întâlnește, întâmplător, pe Raluca, fiica senatorului Alexandru Iftimie. El îi repară tableta și îi lasă numărul lui de telefon. Speră să o reîntâlnească...

Delia îi umblă pe furiș procurorului Lascu în documente. Află ceva și îl întreabă: „Cine a tras în Bebe a folosit aceeași pușcă și pentru Andreea?!”.

Adelei i se face rău subit, se așază pe pat, iar Mihai vrea să se asigure că se simte bine. Îi propune să meargă la doctor la prima oră, a doua zi. „Nu cred că e nimic, sunt obosită și atâta tot”, îi răspunde ea. Cei doi ajung, totuși, la medic. Așa află că vor deveni părinți.

O altă veste neașteptată este cea legată de senator, care se predă Poliției.

Nuți este eliberată din arest și merge să o vadă pe Andreea. „Mă auzi, sufletul lui mama, mă auzi?”. La cuvintele mamei, Andreea își revine din comă și vede că a pierdut copilul. E cuprinsă de o suferință fără margini. Nuți și Mitu suferă alături de ea. „Unde e copilul meu? Unde e copilul meu?”, strigă Andreea...

Rezumatul episodului 2 din Adela, sezonul 3, 27 ianuarie 2022: „Copilul meu”

Adela și Mihai sunt fericiți până la cer și înapoi că vor avea un copil.

„Încă nu îmi vine să cred”, spune Adela.

„Nici mie. Să vezi ce o să se bucure Ana Maria și Paul”.

În aceste clipe, Adela primește un telefon și află că Andreea și-a revenit din comă.

Senatorul își recunoaște culpa. „Eu am tras, dar nu am vrut să o omor, s-a mișcat și am tras...”.

Adela și Andreea au primul dialog de după evenimentul tragic.

„Fetița mea nu mai e... Ultima dată era aici. O simțeam cum mișcă și când m-am trezit...”.

„Știu că noi două am avut probleme, dar ești sora mea care a sacrificat tot pentru mine. Vreau să uităm trecutul și să fim iar surori”, îi spune Adela.

„Știi că eu nu pot să uit așa ușor, dar vreau să fim iar surori”.

„Se știe cine a omorât-o pe fetița mea?”, întreabă Andreea.

„Senatorul...”.

Ulterior, Andreea află că Adela e însărcinată. Ea, pe de altă parte...

„Cât de bine pot să fiu când soră-mea e însărcinată și eu nu mai pot să fac copii niciodată?”.

Și Lucian vine să o vadă pe Andreea, spre nemulțumirea Adelei și a lui Mihai. „Eu țin la Andreea. Dar de ce vă dau vouă explicații?”

Paul Andronic decide să își înfrunte mama încă o dată.

„Știu că tata s-a sinucis”.

„Da, Paul, ăsta a fost secretul meu. Cum să spui copiilor tăi că tatăl a preferat să moară în loc să trăiască pentru ei?!”.

„Sau mai degrabă cum să spui copiilor tăi că mama l-a împins pe tata la sinucidere?”, îi dă Paul replica.

„Tot ce am făcut, am făcut ca să ne fie nouă bine. Așa cum am știut eu, cum m-am priceput”, continuă mama lui.

Călin și Raluca ies în oraș împreună și decid că o să mai urmeze o cafea sau „mai multe”, ca să stea la povești. Între timp, Mihai află cine este vinovat pentru moartea Stelei.

Serialul Adela & Adela - „Tot ce nu se vede”, pe Antena 1 și Antena PLAY

Cel de-al treilea sezon al serialului de ficțiune „Adela” este produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, asemenea celorlalte. Cu o echipă de producţie cu o vastă experienţă în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie, serialul poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și pe Antena PLAY. Tot joia, imediat după serial, fanii intră în culise alături de actorii lor preferați și le descoperă secretele în „Adela - Tot ce nu se vede”, producție exclusivă a1.ro și Antena PLAY.