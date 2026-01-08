Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji

Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji

Până la finalul lunii februarie 2026, configurațiile astrale par să ofere un scut invizibil unor nativi, care vor traversa următoarea perioadă cu mai multă liniște, stabilitate și încredere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 15:47 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 17:36
Galerie
Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji | Shutterstock

Tranzitele favorabile ale planetelor lente, dublate de aspecte armonioase ale lui Jupiter și Saturn, aduc protecție, claritate și soluții neașteptate pentru câteva zodii. Astrologii spun că, pentru acești nativi, grijile se diminuează, iar lucrurile se așază natural, chiar și atunci când apar provocări.

Taur – stabilitate și siguranță pe toate planurile

Taurii se numără printre marii favoriți ai perioadei. Până la finalul lui februarie 2026, universul le oferă un sentiment rar de siguranță, mai ales în zona financiară și profesională. Deciziile luate acum sunt susținute pe termen lung, iar riscurile sunt minime. Mulți Tauri vor simți că eforturile depuse în ultimii ani încep, în sfârșit, să fie răsplătite.

Citește și: Cele 5 zodii predestinate succesului financiar în prima jumătate de an. Ce nativi au noroc în cariera

Articolul continuă după reclamă

Rac – protecție emoțională și echilibru interior

Pentru nativii Rac, perioada următoare vine cu o protecție specială la nivel emoțional. Relațiile se armonizează, conflictele se sting mai ușor, iar familia devine o sursă de sprijin real. Racii vor avea o intuiție puternică, care îi va feri de alegeri greșite și de oameni cu intenții ascunse.

Fecioară – claritate și succes profesional

Fecioarele sunt protejate în special în carieră și în tot ce ține de imaginea publică. Până la finalul lunii februarie 2026, universul le oferă claritate mentală, capacitatea de a vedea dincolo de aparențe și șanse reale de afirmare. Obstacolele apar rar și sunt ușor de depășit, iar stresul se reduce considerabil.

Scorpion – transformări benefice și noroc neașteptat

Scorpionii intră într-o etapă de transformare profundă, dar protejată. Chiar dacă schimbările pot părea intense, ele vin cu soluții rapide și cu un noroc discret, dar constant. Universul îi ghidează spre alegeri inspirate, iar situațiile complicate se rezolvă adesea în favoarea lor.

Citește și: Horoscopul carierei pentru anul 2026 pentru toate zodiile. Ce anunță astrele în plan profesional

Pești – susținere divină și oportunități surpriză

Peștii beneficiază de una dintre cele mai blânde perioade astrologice. Protecția universului se manifestă prin oameni potriviți care apar la momentul potrivit și prin oportunități ce par să vină „din senin”. Grijile se risipesc, iar nativii acestei zodii sunt încurajați să aibă încredere în visurile lor.

Chiar dacă nu toate zodiile se află sub aceeași cupolă de protecție astrală, mesajul astrologilor este clar: pentru Taur, Rac, Fecioară, Scorpion și Pești, până la finalul lunii februarie 2026, universul lucrează în favoarea lor. Este o perioadă în care pot respira mai ușor și pot construi fără teamă, știind că sunt susținuți din plin.

Horoscop zilnic 8 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antena 3 Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Horoscop zilnic 8 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 8 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Horoscop zilnic 7 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 7 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x