Gigi Becali, în vizorul hoților chiar la început de an. Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Ce s-a întâmplat

Trei bărbați au fost prinși încercând să intre în incinta Mănăstirii Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, aceasta fiind Mănăstirea lui Gigi Becali.

Acest incident a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când trei bărbați care purtau cagule pe fețe și erau înarmați cu răngi au forțat accesul în mănăstire, încercând să sustragă sume de bani pe care aveau să le găsească și alte bunuri.

Gigi Becali, ținta hoților la început de an

Se pare că măicuțele care se ocupau de paza mănăstirii au fost extrem de vigilente și au reușit să îi oprească la timp. Ele i-au observat rapid pe cei trei bărbați suspecți și au anunțat imediat autoritățile sunând la 11.

Citește și: Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat

Articolul continuă după reclamă

Cei trei bărbați au fugit cu un autoturism de la fața locului, dar au fost opriți în trafic și identificați ulterior de polițiști și duși la audieri la sediul poliției.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ori în baza probelor administrate, iar apoi au fost eliberați. Cei trei suspecți au între 42 și 59 de ani, toți trei fiind domiciliați în București.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în noaptea de 4/5 ianuarie a.c., în jurul orelor 02:30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaș de cult din comuna Drăgănești-Vlașca, unde ar fi încercat să sustragă bunuri și bani. Ulterior, fiind surprinse de reprezentanții mănăstirii, acestea au părăsit locul cu un autoturism. În continuarea cercetărilor, polițiștii au identificat în trafic autoturismul respectiv, fiind depistate persoanele bănuite de comiterea faptei, iar în urma administrării probatoriului s-a dispus măsura preventivă a reținerii față de cei trei bărbați. Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale cauzei. Măsurile dispuse și acuzațiile formulate reprezintă etape procesuale în cursul urmăririi penale, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții IPJ Teleorman.

Citește și: Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Prin urmare, ancheta este în plină desfășurare și vor fi ulterior stabilite toate circumstanțele în care s-a produs tentativa de furt, urmând să se stabilească pedepsele care se vor impune celor trei suspecți.

Gigi Becali, patronul FCSB, este cel care a finanțat integral construirea Mănăstirii Pantocrator din Teleorman în 2021. Latifundiarul din Pipera a fost atunci prezent la evenimentul de sfințire, bucurându-se din plin de noua mănăstire.

Patronul FCSB a spus de mai multe ori că își dorește ca la bătrânețe să se retragă undeva la o mănăstire, chiar dacă fiicele sale și soția sa nu sunt de acord cu acest lucru.

"Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire. Nu ştiu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele şi soţia nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. Nu acum, tată, nu se pune problema în următorii ani. Peste 10-15 ani, aş vrea să las totul în regulă şi să mă duc acolo. E un loc frumos, liniştit. Şi aş vrea să stau de vorbă cu oamenii. Ce vreau este greu, dar nu imposibil”, declara în trecut Gigi Becali.

Citește și: Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada